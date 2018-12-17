“ابن سلمان” يسعى لتأسيس قناة فضائية لمهاجمة تركيا بالتعاون مع جماعة غولن.. هذا الاعلامي سيقودها!

كشف حساب ذئب الأناضول” على موقع التدوين المصغر “تويتر” تفاصيل جديدة عن خطط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن طريق أذرعه الإعلامية لمهاجمة تركيا، كاشفا عن سعي الكاتب والإعلامي السعودي المقرب من الديوان الملكي عبد الرحمن الراشد لإنشاء قناة فضائية تخصص لمهاجمة تركيا.

وقال “ذئب الاناضول” في تدوينات له رصدتها “وطن”:” كما وعدتكم أن أتحدث عن تحركات “عبدالرحمن الراشد” التي لا تغيب عن أعيننا، يسعى حالياً لإطلاق قناة فضائية من لندن ناطقة باللغة التركية بالتعاون مع مرتزقة من جماعة فتح الله غولن المقيمة في بريطانيا وأمريكا.”

كما وعدتكم أن أتحدث عن تحركات "عبدالرحمن الراشد" التي لا تغيب عن أعيننا، يسعى حالياً لإطلاق قناة فضائية من لندن ناطقة باللغة التركية بالتعاون مع مرتزقة من جماعة فتح الله غولن المقيمة في بريطانيا وأمريكا. — ذئب الأناضول (@Anadolu0Kurdu) December 16, 2018

وأوضح “ذئب الأناضول” في تدوينة أخرى أن ” الذي يجهله “الراشد” ومموليه أن المجتمع التركي لا يُوجه عبر وسائل إعلام خارجية والدليل أن صحيفته الشرق الأوسط (النسخة التركية) ماتت في مهدها.”

والذي يجهله "الراشد" ومموليه أن المجتمع التركي لا يُوجه عبر وسائل إعلام خارجية والدليل أن صحيفته الشرق الأوسط (النسخة التركية) ماتت في مهدها. — ذئب الأناضول (@Anadolu0Kurdu) December 16, 2018

“وكان ذئب الأناضول” قد كشف عن حدوت انقسام داخل المؤسسة الإعلامية التابعة لولي العهد محمد بن سلمان.

وقال “ذئب الأناضول” في تدوينات له عبر موقع “تويتر”:” وقال :” وصلتنا معلومات أن هناك شرخ بين المؤسسة الإعلامية التابعة لـ”بن سلمان” والأخرى التابعة لـ”بن زايد” ويمثل الفريق الأول “عبدالرحمن الراشد” والمهمة المكلف بها هي المطالبة بأهمية الحفاظ على العلاقة مع واشنطن أياً كان الثمن(لدي معلومات حصرية أنشرها لاحقاً عن تحركاته في لندن ضدّ تركيا)”.

وصلتنا معلومات أن هناك شرخ بين المؤسسة الإعلامية التابعة لـ"بن سلمان"والأخرى التابعة لـ"بن زايد" ويمثل الفريق الأول "عبدالرحمن الراشد"والمهمة المكلف بها هي المطالبة بأهمية الحفاظ على العلاقة مع واشنطن أياً كان الثمن!

(لدي معلومات حصرية أنشرها لاحقاً عن تحركاته في لندن ضدّ تركيا) — ذئب الأناضول (@Anadolu0Kurdu) December 15, 2018

وأضاف ” بينما يرى الفريق الثاني الذي يمثله الصحافي “تركي الدخيل” المقيم في أبوظبي ضرورة التصالح مع إيران وتوثيق العلاقة مع روسيا والصين.”

بينما يرى الفريق الثاني الذي يمثله الصحافي "تركي الدخيل" المقيم في أبوظبي ضرورة التصالح مع إيران وتوثيق العلاقة مع روسيا والصين. — ذئب الأناضول (@Anadolu0Kurdu) December 15, 2018

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