أخيراً وبفضل تركيا .. عوني مطيع المتهم الأول بقضية “مصنع الدخان” في قبضة الأمن الأردني وهذه أول صور له

أخيرا، وبعد جهود كبيرة ومتابعة حثيثة وعلى مدى عدة أشهر، أعلن الأردن استلام المتهم الرئيسي في قضية “مصنع الدخان” التي هزت المملكة رجل الأعمال الأردني عوني مطيع، من خلال التواصل والتنسيق مع تركيا.

وكانت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” أدرجت عوني مطيع على لائحة المطلوبين “الحمراء” الخاصة بها.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات إنه تم تحديد مكان المتهم وتوقيفه بالتعاون مع السلطات في تركيا.





وأكدت أن تلك الجهود جاءت “تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية وانطلاقاً من الإرداة القوية لترسيخ دولة القانون وتحقيق العدالة للجميع، واجتثاث الفساد من جذوره، وحماية مقدرات الدولة الاردنية”.

وفي أول تعليقٍ له على استلام عوني مطيع من تركيا، غرّد رئيس الوزراء الأردنيّ عمر الرزاز قائلاً: “قول وفعل! سيدنا أمر بكسر ظهر الفساد والجميع تحرك لإداء الواجب. مطيع في قبضتنا وللحديث بقية”.

قول وفعل! سيدنا أمر بكسر ظهر الفساد والجميع تحرك لإداء الواجب. مطيع في قبضتنا وللحديث بقية — Omar Razzaz (@OmarRazzaz) December 17, 2018

من هو عوني مطيع؟

“مطيع” المعروف في الأردن على نطاق واسع، هو رجل أعمال، تقلد رئاسة العديد من الجمعيات والمناصب الفخرية، إضافة إلى توليه رئاسة مجلس الحكماء لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب العام الماضي.

وكشفت صور، تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، عن علاقة ربطت مطيع مع رئيس مجلس النواب الحالي عاطف الطراونة وعدد من أعضاء المجلس، دون أن تتضح أدوار هذه الشخصيات في قضية الفساد التي “ما كان لها أن تتم دون حماية نافذين في الدولة” التي أنهكها الفساد، وفق تقارير صحفية وشخصيات معارضة.

وتم تكريم مطيع بتسميته “سفيرًا للسلام” في منظمة الدرع العالمية ومقرها المركزي في أوكرانيا.

وأسس مطيع مصنعًا غير مرخص لصناعة السجائر من ماركات عالمية مختلفة وتهريب الدخان، فيما وجهت شركات دخان عالمية شكاوى تتعلق بتقليد علامتها التجارية.

ولا يمكن لمصنع أن يعمل بهذه الطريقة غير القانونية دون “تواطؤ وتستر” من جهات ومؤسسات في الدولة، بحسب مراقبين.