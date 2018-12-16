هذا أول تعليق من سلطنة عُمان على النتائج التي توصلت اليها الأطراف اليمنية بمباحثات السويد

رحّبت سلطنة عمان بالنتائج الإيجابية التي توصلت اليها الأطراف اليمنية في المشاورات التي عقدت في مملكة السويد تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم من المجتمع الدولي.

وعبرت السلطنة في بيانٍ لوزارة الخارجية العُمانية، الأحد، عن شكرها لمملكة السويد لاستضافتها المشاورات اليمنية.

وشكرت السلطنة الأمين العام للأمم المتحدة معالي أنطونيو غوتيريس ومبعوثه الخاص لليمن مارتن غريفيث والفريق الأممي لجهودهم في عقد هذه المشاورات، وثمنت التعاون والروح الإيجابية التى تحلى بها طرفا المشاورات.

كما أكدت السلطنة بأنه امتثالًا لتوجيهات السلطان فإنها مستمرة في دعمها لجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمساعدة الأطراف اليمنية للوصول الى حل سياسي يحقق لليمن والشعب اليمني الأمن والاستقرار .