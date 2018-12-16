شاهد| مصري عاد من السعودية ليطعن زوجته في الشارع ويحاول الإنتحار لهذا السبب

أقدم مصري على طعن طليقته وحاول الإنتحار، وسط شارع في منطقة البساتين بالقاهرة، بعدما عاد من السعودية التي كان يعمل فيها بعقد، مبرراً فعلته بأنه لم يستحمل أن يراها مع رجل آخر.

وذكرت التحريات، أن المذكورين استمر زواجهما لأكثر من 20 عاما، وغاب الزوج عن زوجته آنذاك لمدة 5 سنوات، وخلال تلك الفترة أقامت قضية طلاق، وحصلت على حكم لصالحها، وتزوجت من آخر منذ عامين، ما دفع طليقها للانتقام منها.

واشار سكان الحيّ والجيران الى أن خلافات كانت تنشب بين الزوجين أثناء فترة الإجازة القصيرة التي كان يقضيها مع زوجته وأطفاله الأربعة، لافتين إلى أنه أرسل وسطاء لها ليعيدها إلى عصمته، وحتى تنفصل عن زوجها الحالي، لكنها رفضت وهددته بتحرير محضر ضده لعدم التعدي عليها.

يوم الواقعة ..

انتظر الزوج طليقته، وعندما خرجت إلى الشارع، قام بطعنها بالسكين 3 مرات في ظهرها فسطقت وظلت ممسكة بإيدي أطفالها قائلة لهم بصوت منخفض: “خلوا بالكم من بعض ..متخافوش عليا”، وتم نقلها إلى المستشفى، وعندما حاول الأهالي الإمساك بالرجل، طعن نفسه وسقط.