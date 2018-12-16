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سلطنة عُمان تتخذ هذا القرار الهامّ الذي قد يُغضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

By وطن
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أكدت وكالة “رويترز” بأن تعتزم تخفيض انتاجها من الخام بنسبة 2% بداية من مطلع يناير/كانون الثاني القادم.

ووفقا للوكالة التي اطلعت على خطاب مرسل من وزارة النفط والغاز العمانية لزبائن من مشتري نفط البلاد، فإن السلطنة أشارت إلى أنها ستخفض إنتاج الخام 2% اعتبارا من يناير/كانون الثاني لفترة مبدئية تمتد لستة أشهر.

ووفقا لما ذكره الخطاب، فإن خفض الإنتاج يأتي تنفيذا لاتفاق أبرمته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع مصدري الخام من خارجها لخفض المعروض العالمي، على الرغم من أن السلطنة ليست عضوا في المنظمة.

وكانت “أوبك” قد اتفقت الأسبوع الماضي مع حلفائها بقيادة روسيا على خفض إنتاج النفط بأكثر مما كانت تتوقعه السوق، على الرغم من الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض سعر الخام.

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  1. هزاب يقول

    مستحيل يزعل منهم ! استقبلوا نتنياهو ورقصوا وهزو وسطهم وفتحوا مجالهم الجوي وقدموا أقوى التنازلات على مدى السنوات! بس وينك وين انتاجهم في 20 سنة ما وصل مليون برميل واليوم اللي يخفضوا لعدم قدرتهم على ضخ النفط لأسباب فنية ! آبارهم قديمة جدا ومتهالكة ! وهم أصلا ليسوا أعضاء في أوبك منتج صغير وهامشي ! ولا احد معطنهم وجه ! كلام فاضي!

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  2. عجبوب يقول

    يااخوان ربي يرضى علينا وعليكم خلونا نترك هالشعارات والمزايدة الدول المنتجة زادت إنتاجها بعد تهديدات حظر بترول إيران وهاذا الشي ماصار وانخفضت الأسعار إلى صاير تو الدول تخفض الزيادة إلى رفعتها هاذي القصة والجميع خفض أوبك وغيرها

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