سلطنة عُمان تتخذ هذا القرار الهامّ الذي قد يُغضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أكدت وكالة “رويترز” بأن سلطنة عمان تعتزم تخفيض انتاجها من النفط الخام بنسبة 2% بداية من مطلع يناير/كانون الثاني القادم.

ووفقا للوكالة التي اطلعت على خطاب مرسل من وزارة النفط والغاز العمانية لزبائن من مشتري نفط البلاد، فإن السلطنة أشارت إلى أنها ستخفض إنتاج الخام 2% اعتبارا من يناير/كانون الثاني لفترة مبدئية تمتد لستة أشهر.

ووفقا لما ذكره الخطاب، فإن خفض الإنتاج يأتي تنفيذا لاتفاق أبرمته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع مصدري الخام من خارجها لخفض المعروض العالمي، على الرغم من أن السلطنة ليست عضوا في المنظمة.

وكانت “أوبك” قد اتفقت الأسبوع الماضي مع حلفائها بقيادة روسيا على خفض إنتاج النفط بأكثر مما كانت تتوقعه السوق، على الرغم من الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض سعر الخام.