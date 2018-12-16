داعية سعودي يفسر الأحلام ويطبل للملك سلمان.. “شاهد” كيف فسر هذا الحلم وأثار سخرية واسعة

تداول ناشطون بموقع التدوين المصغر “تويتر” فيديو لداعية سعودي شهير، أثار جدلا وسخرية واسعة بين النشطاء.

الشيخ السعودي ومفسر الرؤى محمد بن علي الشنقيطي، أراد التطبيل للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على طريقته الخاصة، فأثار سخرية النشطاء الذين سلقوه بألأسنة حداد.

وفي تفسيره لرؤيا أحد السائلين، اقتنص الفرصة للتطبيل وحول الرؤيا للسياسة وربطها بحرب اليمن وانتصار الجيش السعودي بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز رغم الخسائر الفادحة للمملكة في هذه الحرب.

https://twitter.com/om_naif2022/status/1074339154723463169

وفي برنامج تلفزيوني على قناة “قراءات” سأل متابع للبرنامج الشنقيطي عن تفسير حلم شاهدها في المنام حيث قال: رأيت بالمنام اني في منطقة برية وانظر إلى الشمس وهي تدور عدة مرات امامي وبعدها شاهدت عاصفة رملية ثم سبحت الله فانتهت العاصفة وامسكني والدي فوجدته بخير ولم يتسخ ثوبه حتى”

ليسارع “الشنقيطي” بالتفسير والتطبيل قائلا:”هذه رؤيا خير وبشارة الشمس هي اليمن لأن أهل اليمن كانوا يعبدون الشمس من دون الله كما في قصة بلقيس والعاصفة عاصفة الحزم والثوب هو الدين والواد هو الملك سلمان”.

وكانت الأمم المتحدة وصفت المعاناة في اليمن بأنها من بين أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مع انتشار سوء التغذية وتفشي الكوليرا، حيث أدت الحرب إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص، وهي آخر حصيلة أعلنتها الأمم المتحدة للحرب قبل عامين.

ومنذ 26 مارس 2015، يشنّ تحالف عربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية في اليمن؛ لدعم القوات الحكومية والمقاومة الشعبية في مواجهة مسلّحي مليشيا الحوثي والمخلوع صالح، المتّهمَين بتلقّي دعم عسكري من إيران، وخسر طرفا الانقلاب والتحالف حتى اليوم أرواح أعداد كثيرة من عناصرهما.

وقال خبراء بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن الضربات الجوية التي شنها التحالف، بقيادة السعودية في اليمن، سببت خسائر شديدة بالأرواح بين المدنيين، وبعضها قد يصل إلى “جرائم حرب”.

وذكر الخبراء المستقلون في أول تقرير لهم لمجلس حقوق الإنسان، نشرته وكالة “رويترز” في أغسطس الماضي، أن تقريرهم “تم إعداده بكل استقلالية”، وأنه جاء بناء على تحقيق ميداني ومقابلات مع مسؤولين وشهود.

وأكد الفريق أن “السعودية والإمارات والحكومة اليمنية مسؤولون عن انتهاكات باليمن”، مضيفاً: “حددنا أشخاصاً قد يكونون مسؤولين مباشرة عن ارتكاب جرائم حرب باليمن”.