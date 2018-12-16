بعضهم يعمل لحساب “الأهرام” المصرية.. صحفيون عرب في “الكنيست” بدعوة رسمية من تل أبيب

كشفت صحيفة “يسرائيل هايوم” العبرية في مفاجأة من العيار الثقيل، أن وفدًا يضم سبع صحفيين من أصول عربية، سيزورون بعد غد إسرائيل في زيارة خاصة يحلون خلالها ضيوفًا على الكنيست.

وأضافت الصحيفة العبرية أن “الصحفيون السبعة من مصر ولبنان والجزائر والمغرب، إلا أنهم يعيشون منذ سنوات طويلة في أوروبا، وتمت دعوتهم ليكونوا ضيوفًا على البرلمان الإسرائيلي بمبادرة من سفارة إسرائيل في فرنسا، وأحد هؤلاء الصحفيين هو نادر علوش، والدته جزائرية ووالده لبناني وبدأ مسيرته المهنية في لبنان”.

وذكرت أنه “بمناسبة زيارة علوش لإسرائيل نشر الصحفي مقالاً أوضح فيه لماذا قرر الموافقة على دعوة السفارة وزيارة إسرائيل، بصحيفة “هافنجتون بوست” والتي تتميز بانتشارها في المغرب والجزائر وتونس تحت عنوان: “عربي ومسلم: لماذا وافقت على السفر لإسرائيل؟ النهضة العربية ستبدأ بالاعتراف بإسرائيل”

وقال علوش في المقال إن “تعليمه لم يسمح له بالتفكير في إسرائيل كحقيقة قائمة”.

وذكرت الصحيفة أن “الصحفيين الذي يزورن إسرائيل يعملون لحساب جريدة (الأهرام) و(فرانس 24) بالعربية ووسائل إعلام أخرى في فرنسا وبلجيكا”.

ونقل عن رئيس الكنيست يولي أدلشتاين مباركته للخطوة وزيارة الوفد الصحفي لإسرائيل، قائلاً: “نرحب بالمراسلين وندعوهم كي يتعرفوا على الديمقراطية الحقيقة الموجودة في إسرائيل، إنها الديمقراطية الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط”.

وذكرت الصحيفة أنه “خلال الزيارة سيحل الصحفيون العرب ضيوفًا على رئيس لجنة العمل التابعة للكنيست الإسرائيلي، البرلماني إيلي ألالوف، وسيلتقون أيضًا الوزير تساحي هنجي، وسيطلعون على مناقشات لجان البرلمان الإسرائيلي وجلسته العامة، كما سيزورون مركز بيريز للسلام”.