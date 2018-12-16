النائبة المسلمة بالكونجرس الأمريكي إلهان عمر لـ”السعودية”: موعدنا يناير لإنهاء حربكم ومحاسبتكم

توعدت الفائزة بعضوية مجلس النواب الأمريكي ذات الأصول الصومالية إلهان عمر المملكة العربية السعودية بالمحاسبة على الجرائم البشعة التي ارتكبتها في اليمن، مقدمة الشكر للسناتور كريس مورفي الذي تقدم بمشروع القانون الذي أيد إيقاف الدعم العسكري الأمريكي للتحالف العربي في اليمن.

وقالت “عمر” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مقدمة الشكر لـ”مورفي”:” شكرًا لك شكرًا لك! وفي كانون الثاني/يناير ، يمكننا التصويت للمساعدة في إنهاء هذه الحرب البشعة بشكل دائم ومحاسبه المملكة العربية السعودية”.

وأضافت هاشتاج “اليمن لا يستطيع الانتظار”.

Thank you, thank you! In January we can have the house vote to help permanently end this atrocious war and hold Saudi Arabia accountable. #YemenCantWait https://t.co/bsucA3qQkj — Ilhan Omar (@IlhanMN) December 15, 2018

وكان مجلس الشيوخ قد صوت بأغلبية 56 صوتا مقابل 41 لإنهاء الدعم العسكري للحملة التي تقودها السعودية في اليمن، حيث تعتبر هذه المرة الأولى التي يؤيد فيها أي من مجلسي الكونجرس خطوة لسحب القوات الأمريكية من مشاركة عسكرية في الخارج بموجب قانون صلاحيات الحرب.

وتم سن القانون عام 1973 خلال حرب فيتنام ويحد من قدرة الرئيس على الالتزام بالمساهمة بقوات أمريكية في أعمال قتالية محتملة دون موافقة الكونجرس.

ولا يعرف بعد ما إذا كان مجلس النواب المقبل -الذي يسيطر عليه الديمقراطيون- سيصوت على هذا القرار، كما أنه يجب أن يوقع عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب حتى يدخل حيز التنفيذ.

وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور بوب كوركر قد قدم في وقت سابق الخميس مشروع القرار لمجلس الشيوخ.

وذكر “كوركر” أن مشروع القانون -الذي ساهم فيه ثمانية جمهوريين آخرين- يشدد على محاسبة المتورطين في جريمة تصفية خاشقجي.