النائبة المسلمة بالكونجرس الأمريكي إلهان عمر لـ”السعودية”: موعدنا يناير لإنهاء حربكم ومحاسبتكم

توعدت الفائزة بعضوية مجلس النواب الأمريكي ذات الأصول الصومالية إلهان عمر المملكة العربية السعودية بالمحاسبة على الجرائم البشعة التي ارتكبتها في اليمن، مقدمة الشكر للسناتور كريس مورفي الذي تقدم بمشروع القانون الذي أيد إيقاف الدعم العسكري الأمريكي للتحالف العربي في اليمن.

وقالت “عمر” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مقدمة الشكر لـ”مورفي”:” شكرًا لك شكرًا لك! وفي كانون الثاني/يناير ، يمكننا التصويت للمساعدة في إنهاء هذه الحرب البشعة بشكل دائم ومحاسبه المملكة العربية السعودية”.

وأضافت هاشتاج “اليمن لا يستطيع الانتظار”.

Thank you, thank you!

In January we can have the house vote to help permanently end this atrocious war and hold Saudi Arabia accountable. #YemenCantWait https://t.co/bsucA3qQkj

— Ilhan Omar (@IlhanMN) December 15, 2018