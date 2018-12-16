الأوقاف الكويتية توقف خطيبا عن الخطابة لمبالغته في مدح النبي ووالدته آمنة بنت وهب!

قررت وزارة الأوقاف الكويتية إيقاف الداعية الكويتي وخطيب مسجد هشام بن عامر بن أمية فهد الكندري، بسبب ما وصفته الوزارة بمبالغته في مدح الرسول عليه السلام ووالدته آمنة بنت وهب في خطبة الجمعة.

وقال الشيخ فهد الكندري إن الوزارة أوقفته عن الخطابة دون إجراء تحقيق لمعرفة حقيقة ما حصل.

وأوضح الكندري: “استفسرت عن المواضع التي قِيل إن فيها مغالاة في المدح، ولم أتلقَّ جوابًا”، مشيرًا فيما تعلق بالترضي على أُم الرسول إلى أنهم قالوا له “إنها لم تدرك الإسلام، لكن هناك قولًا عند جمهور العلماء بنجاة (أهل الفترة)، ومنهم ورقة بن نوفل، وقس بن ساعدة، وزيد بن عمرو بن نفيل، الذين ترحّم عليهم الرسول -صلى الله عليه وسلم- وشهد لهم بالجنة”.

وأكد في تصريحات لصحيفة “”الراي”: “ذكرت 3 أبيات من قصيدة البردة للإمام البوصيري والتي تعد أكثر قصيدة عربية مخدومة من خلال 150 شرحًا، 70 منها باللغة العربية، والبقية بلغات العالم المختلفة، ولا يوجد أحد منهم، قال إن أبياتها فيها غلو”.

وأردف “ما ذُكر في الخطبة أحاديث صحيحة، ومنها (حديث الشفاعة) والذي ناسب الأبيات التي قِيلت، وفي الحديث جميع الأنبياء يلوذون بالنبي، ومحمد -عليه الصلاة السلام- يقول أنا لها، فأين المغالاة في ذلك؟”.

وقال “الكندري” إنه سيتقدم بـ”تظلم، وخلال 60 يوما سيُقيم دعوى جزائية، لأن اتخاذ عقوبة الإيقاف دون تحقيق وتبيان الحقائق بمثابة العقوبة”.

إيقاف الشيخ فهد الكندري كان حديث موقع التدوين المصغر “تويتر” في الكويت، حيث دشن الناشطون هاشتاجا بعنوان:” #إيقاف_فهد_الكندري”، احتل قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا في الكويت.

وبدا من متابعة الهاشتاج، بأن إيقاف “الكندري” خلق حالة من الجدل بين الكويتيين وقسمه إلى فريقين، أحدهما أيد قرار الأوقاف بإيقافه كونه بالغ في مدح النبي مستخدما أبياتا شعرية من “البردى” للبوصيري التي يرى علماء السلفية بحرمتها كونها تجعله في منزلة الإله، في حين دافع فريق آخر عنه، مؤكدين بأن تصرف وزارة الأوقاف مغالى فيه، مشيرين بأنه لا احد أفضل من النبي يستحق المديح، مع إشارتهم بأن الأبيات لا تتجاوز الذات الإلهية.

العلامة الشوكاني رحمه الله في كتابه "الدر النضيد" يبين أن "البردة" للبوصيري وقع فيها من الغلو المخالف للكتاب والسنة، وهو باب من تلاعب الشيطان.#إيقاف_فهد_الكندري pic.twitter.com/FlO8OGUBgZ — د. خالد ضحوي الظفيري (@almadani_k) December 15, 2018

أبيات من قصيدة البردة للإمام البوصيري مخطوطة على أبواب الحجرة الشريفة في مسجد الرسول الأعظم عليه أفضل الصلاة والتسليم. العجيب أن الشيخ #فهد_الكندري تم إيقافه بسبب ذكره أبيات من نفس القصيدة في مدح سيد الكونين رسولنا محمد صل الله عليه وسلم! #إيقاف_فهد_الكندري pic.twitter.com/UCstFmhEMz — عَبْدالرحمن (@A_Alanezi) December 15, 2018

تجري هذه العبارات في دمهم:

شرك، بدعة، كفر، ضلال، غلو ..

ما أسرع ما يتهمون بها مخالفهم وكأن الحق "ماركة"مسجلة لهم!

المشكلة أنها مسائل وقع فيها خلاف واجتهاد وآراء معروفة!

لكنهم لا يحملون الناس إلا على رأيهم فقط!

ثم يقولون من أين جاءت #داعش

من هذا الفكر الإقصائي!#إيقاف_فهد_الكندري — ‏د. خالد عبيد العتيبي (@khaledob) December 15, 2018

المتطرف هو من يتهم قارئ بردة البوصيري بالكفر والشرك ولا يجوّز الصلاة خلف الإمام الذي يردد أبياتها وكأنه تارك للملّة .. ثم نتساءل من أين أتت داعش واستباحتها للدماء!!



هذا هو عين التطرف يا سادة!!#إيقاف_فهد_الكندري — salem Eid (@salem_e70) December 15, 2018

بعض القاسية قلوبهم

عندهم حساسية من مدح الرسول الكريم

ولو مدح حاكم أو شيخهم أو شيخ قبيلته

لقال يستاهل#إيقاف_فهد_الكندري — د . فالح محسن العجمي (@falehmmalajmi) December 15, 2018

#إيقاف_فهد_الكندري

الحمد لله رب العالمين على نعمة رجال وزارة الأوقاف الكويتية الذين يحمون جناب التوحيد ويعرفون منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال هو عن نفسه (لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله) — فالح عبدالله ارتيبان🇰🇼 (@faleh_alartipan) December 15, 2018

أنا أتكلم باسمي كخطيب جمعة في نفس المحافظة التي فيها #إيقاف_فهد_الكندري ، لم أجد في إدارتنا #محافظة_مبارك_الكبير إلا كل التعاون وكذلك لمست النصح والتوجيه من رئيس قسم التوجيه للخطب عادل العجمي، ووالله وبالله وتالله ما منعونا من مدح النبي ﷺعلى المنابر.

ولكن الأخ يشغب على الوزارة. pic.twitter.com/ayZwfB8Zke — عبدالرحمــن الفحيـمي (@abdulrhmanzedan) December 15, 2018