وزير الخارجية التركي يجلط قادة الحصار من قلب الدوحة: قطر اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتي

نقلت وكالة “الأناضول” عن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قوله إن قطر دولة فاعلة على الصعيد العالمي وذات اقتصاد قوي، وأكد رفض أنقرة لكافة أشكال الإجراءات العقابية.

جاء ذلك خلال إجابته على أسئلة صحفيين، على هامش مشاركته في منتدى الدوحة الـ 18 بالعاصمة القطرية.

ولفت “أوغلو” إلى أن قطر باتت تكتفي ذاتيا أكثر مع مرور كل يوم عبر تنويع اقتصادها، في معرض رده على سؤال حول العقوبات الاقتصادية المفروضة على قطر من قبل دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر).

وأردف “أحيانا تكون تجربة سيئة أفضل من نصيحة، فقطر فاعلة على الصعيد العالمي، واقتصادها ينمو، وهي تزداد قوة”.

وأضاف: “هذه أزمة مصطنعة، ولا يمكن قبول العقوبات، فمهما كان الخلاف، نحن ضد كافة أشكال العقوبات، ونأمل أن تُحل هذه المشاكل في أقصر وقت”.

وفرضت الدول الأربع “إجراءات عقابية” على قطر متهمة إياها بـ “دعم الإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى “فرض الوصاية على القرار الوطني القطري.

ونوه تشاووش أوغلو أن منتدى الدوحة يعد من أهم المنتديات في العالم.

وأردف: “أرى مشاركة دولية كبيرة للغاية في المنتدى، ما يعكس المصداقية الكبيرة التي يتمتع بها، كما أعتقد أن توقيته هذا العام مناسب جدا”.

ويعقد المنتدى الذي تنظمه وزارة الخارجية القطرية على مدار يومين تحت عنوان “صنع السياسات في عالم متداخل”، بمشاركة نخبة من الساسة وصناع القرار ورؤساء دول وحكومات.

تركيا لن تتخلى عن متابعة قضية مقتل خاشقجي

وحول جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، أكد تشاووش أوغلو أن تركيا لن تتخلى عن متابعة هذه القضية حتى النهاية.

ولفت إلى تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن التحقيق الذي تجريه أنقرة شفاف ونزيه للغاية.

وأضاف: “لا نملك معلومات حول نتائح التحقيق الذي يجريه الجانب السعودي، ويتعين أن يتسم ذلك التحقيق أيضا بالشفافية والمصداقية”.