مسؤول قطري لـ “وزير إماراتي”: “بضاعتكم رُدت إليكم”

رد مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي، على مزاعم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش وتطاوله على قطر وقياداتها عقب تصريحات الأمير تميم اليوم.

وكان الوزير الإماراتي المرتبك اتهم أمير قطر بالازدواجية السياسية، وسب قطر بزعمه “الاستهداف القطري الخبيث” للسعودية يعمق الأزمة.

وفي سلسلة مزاعم رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر قال “قرقاش” مهاجما الأمير تميم ووالده حمد بن خليفة أمير قطر السابق: “أمير قطر في منتدى الدوحة يرفض التدخل في شؤونه الداخلية ويتمسك عبر سياسات بلاده بالتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانه ودول المنطقة، ازدواجية تحمل بصمات الأمير السابق، وبالمختصر أننا في ظل هيمنته لن نرى تغييرا جوهريا يتيح للقيادة الشابة إدارة الأمور بواقعية”.

أمير قطر في منتدى الدوحة يرفض التدخل في شؤونه الداخلية ويتمسك عبر سياسات بلاده بالتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانه ودول المنطقة، ازدواجية تحمل بصمات الامير السابق، والمختصر اننا في ظل هيمنته لن نرى تغيرا جوهريا يتيح للقيادة الشابة إدارة الأمور بواقعية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 15, 2018

ليفحمه “الرميحي” برد ناري قائلا:”وهل في دور اكبر واخبث من اداوراكم التي مارستوها ضد قطر عبر شيطنتها وفبركة الاخبار في ملف كأس العالم وملف العمال وغيرها!!،”

وتابع هجومه على “قرقاش” ـ بوق محمد بن زايد بتويترـ :”والحمدلله أنها ارتدت عليكم اليوم واصبحت سمعتكم ومصداقيتكم في اسوأ مراحلها”

وهل في دور اكبر واخبث من اداوراكم التي مارستوها ضد قطر عبر شيطنتها وفبركة الاخبار في ملف كأس العالم وملف العمال وغيرها!!، والحمدلله أنها ارتدت عليكم اليوم واصبحت سمعتكم ومصداقيتكم في اسوأ مراحلها https://t.co/Pdrtxu63Ms — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) December 15, 2018

وأوضح أمير قطر أن موقف بلاده من حل الأزمة الخليجية لم يتغير، والذي يتلخص في الحوار وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية.

وقال خلال كلمة الافتتاح بمنتدى الدوحة في نسخته الـ 18 صباح اليوم، السبت، إن النزاعات الشمولية والإقصائية تجتاح العالم وتنتج أنظمة لا تعترف بحقوق الإنسان، معتبرا أن القمع والاستبداد والانتهاكات أصبحت تمثل تهديدا للإنسانية.

وأضاف أمير دولة قطر أن منطقة الشرق الأوسط تواجه العديد من التحديات وأبرزها القضية الفلسطينية.

وتابع أن التطور التكنولوجي والفضاءات المفتوحة جعلت من الصعب تكميم الأفواه واحتكار الكلمة.