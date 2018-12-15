أحمد بن سعيد الرميحي
الهدهد

مسؤول قطري لـ “وزير إماراتي”: “بضاعتكم رُدت إليكم”

By وطن
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رد مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية ، على مزاعم وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية وتطاوله على وقياداتها عقب تصريحات الأمير تميم اليوم.

وكان الوزير الإماراتي المرتبك اتهم  بالازدواجية السياسية، وسب قطر بزعمه “الاستهداف القطري الخبيث” للسعودية يعمق الأزمة.

وفي سلسلة مزاعم رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر قال “قرقاش” مهاجما الأمير تميم ووالده حمد بن خليفة أمير قطر السابق: “أمير قطر في منتدى يرفض التدخل في شؤونه الداخلية ويتمسك عبر سياسات بلاده بالتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانه ودول المنطقة، ازدواجية تحمل بصمات الأمير السابق، وبالمختصر أننا في ظل هيمنته لن نرى تغييرا جوهريا يتيح للقيادة الشابة إدارة الأمور بواقعية”.

ليفحمه “الرميحي” برد ناري قائلا:”وهل في دور اكبر واخبث من اداوراكم التي مارستوها ضد قطر عبر شيطنتها وفبركة الاخبار في ملف كأس العالم وملف العمال وغيرها!!،”

وتابع هجومه على “قرقاش” ـ بوق بتويترـ :”والحمدلله أنها ارتدت عليكم اليوم واصبحت سمعتكم ومصداقيتكم في اسوأ مراحلها”

وأوضح أمير قطر أن موقف بلاده من حل الأزمة الخليجية لم يتغير، والذي يتلخص في الحوار وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية.

وقال خلال كلمة الافتتاح بمنتدى الدوحة في نسخته الـ 18  صباح اليوم، السبت، إن النزاعات الشمولية والإقصائية تجتاح العالم وتنتج أنظمة لا تعترف بحقوق الإنسان، معتبرا أن القمع والاستبداد والانتهاكات أصبحت تمثل تهديدا للإنسانية.

وأضاف أمير دولة قطر أن منطقة الشرق الأوسط تواجه العديد من التحديات وأبرزها القضية الفلسطينية.

وتابع أن التطور التكنولوجي والفضاءات المفتوحة جعلت من الصعب تكميم الأفواه واحتكار الكلمة.

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