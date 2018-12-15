لجنة الأزمة توصي ابن سلمان بهذا الأمر بشأن الناشطات المعتقلات قبل “الانفجار”

قال حساب “العهد الجديد” الشهير بتويتر إن إطلاق الناشطات السعوديات والحقوقيات بات قريبا، بسبب تعقد الأوضاع في المملكة والضغوطات الدولية التي تمارس بشدة على ولي العهد السعودي.

ولفت حساب “العهد الجديد” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر، إلى أن المطلب قدم لـ ابن سلمان بناء على التوصيات المتكررة التي ترفعها لجنة الأزمة بالديوان الملكي.

ودون وفق ما رصدته (وطن) ما نصه:”إطلاق سراح الحقوقيات المعتقلات بات وشيكاً، بناء على التوصيات المتكررة التي ترفعها لجنة الأزمة إلى ابن سلمان، وأضافت في توصيتها، أن على الدولة أن لا تعلن إطلاق سراحهنّ عبر الصحف والمنصات الرسمية، لأنها كانت قد (خونتهم) سابقاً، بل تترك الخبر ليتسرب من خلال حسابات الناشطين الحكوميين”

إطلاق سراح الحقوقيات المعتقلات بات وشيكاً، بناء على التوصيات المتكررة التي ترفعها لجنة الأزمة إلى ابن سلمان، وأضافت في توصيتها، أن على الدولة أن لا تعلن إطلاق سراحهنّ عبر الصحف والمنصات الرسمية، لأنها كانت قد (خونتهم) سابقاً، بل تترك الخبر ليتسرب من خلال حسابات الناشطين الحكوميين — العهد الجديد (@Ahdjadid) December 15, 2018

وكشفت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أواخر نوفمبر الماضي عن إخضاع عدد من النشطاء، منهم بعض المدافعات عن حقوق الإنسان المعتقلات منذ مايو، للتعذيب والتحرش الجنسي.

وأكدت “العفو الدولية” في وقت سابق تعرض ناشطين سعوديين -بينهم نساء- للتحرش الجنسي والتعذيب وغيرهما من أشكال إساءة المعاملة، أثناء استجوابهم في سجن “ذهبان” غربي البلاد.

وأوضحت المنظمة -في تقرير- أن الصعق بالكهرباء والجلد من بين أساليب التعذيب هذه، وأن هذه الممارسات تسببت في إعاقات جسدية لبعض المعتقلين.

من جهتها قالت “هيومن رايتس” إن التعذيب الذي تعرضت له ناشطات سعوديات شمل الصعق بالصدمات الكهربائية، والجلد على الفخذين، والعناق والتقبيل القسريين.

ونقلت عن مصادرها أن محققين سعوديين ملثمين عذّبوا النساء خلال المراحل الأولى من الاستجواب، ولكن لم يكن من الواضح ما إذا كانوا يسعون إلى إجبارهن على توقيع اعترافات أو أن ذلك كان لمجرد معاقبتهن على نشاطهن السلمي.

وقالت مصادر المنظمة إن علامات جسدية على التعذيب ظهرت على النساء بعد جلسات التحقيق، من بينها صعوبة المشي وارتعاش اليدين غير الإرادي والعلامات الحمراء والخدوش على الوجه والرقبة. وقالت المصادر أيضا إن واحدة من النساء على الأقل حاولت الانتحار عدة مرات.

وقال مايكل بَيْج، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس إن “أي تعذيب وحشي لناشطات سعوديات لن يكون له حدود في حملة السلطات السعودية الوحشية على المنتقدين ونشطاء حقوق الإنسان. يجب أن تواجه أي حكومة تعذب النساء بسبب مطالبتهن بحقوقهن الأساسية انتقادات دولية شديدة، لا أن تحصل على دعم غير محدود من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة”.