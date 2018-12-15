بعد 400 يوم على اختفائه .. “بلومبيرغ” تكشف حقيقة وفاة ملياردير سعودي وما حدث لثروته

بعد 400 يوم على اختفائه، ووسط الأنباء التي أشارت إلى وفاته، كشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، أنّ الملياردير السعودي محمد العمودي، المحتجز لدى السلطات السعودية، لا يزال على قيد الحياة.

وستوجه لـ”العمودي” تهم الفساد والكسب غير المشروع وسيواجه محاكمة، في تاريخ غير مؤكد بعد.حسب مصادر تحدثت لوكالة

وطبقا لمؤشر”بلومبيرغ”، لثروات مليارديرات العالم، زادت ثروة العمودي بمقدار 6% خلال فترة احتجازه لتصل إلى 8.3 مليارات دولار أمريكي.

وقالت الوكالة، إن السبب الأكبر في تضخم ثروة العمودي هو ارتفاع قيمة شركة “بريم أب” لتكرير البترول ومقرها السويد، بالإضافة لارتفاع أسعار عقارات مكتبية يملكها بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

وولد العمودي في أديس أبابا لأب سعودي وأم إثيوبية وبنى إمبراطوريته من خلال الحصول على عقود مقاولات كبيرة ترجع لعهد الملك الراحل فهد بن عبد العزيز. وتمتد إمبراطورية العمودي حاليا لعدة شركات وأعمال في مجالات مختلفة في السعودية وأفريقيا وأوروبا.

وكان رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، أعلن في 25 أغسطس/ آب للماضي، عن تحرك الحكومة وسعيها للضغط على السعودية للإفراج عن “الشيخ مو”.

وجاءت تصريحات آبي أحمد، في خطاب جماهيري نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية، والتي تحدث فيها عن رجل الأعمال السعودي — الإثيوبي، محمد حسين العمودي، المحتجز في المملكة، ضمن حملة مكافحة الفساد المزعومة التي يقودها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وقال آبي أحمد: “بالنسبة لقضية الشيخ محمد حسين علي العمودي، إننا نتابع أحواله”. وتابع “ونضغط كذلك على الحكومة السعودية لإطلاق سراحه (العمودي)”، مشيرا، إلى أنه سيجري زيارة قريبا إلى السعودية، من أجل الضغط مجددا للإفراج عن العمودي.