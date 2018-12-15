الوزير “المرتبك” أنور قرقاش يسب قطر ويهاجم الشيخ تميم ووالده الأمير حمد بن خليفة

شن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش ـ لسان محمد بن زايد بتويتر ـ، هجوما عنيفا على قطر وقياداتها بعدما تسبب تصريحات الأمير تميم صباح اليوم في إثارة جنون قادة الحصار الذين لم يتأخروا في إطلاق (أبواقهم) لسب ومهاجمة قطر كالعادة.

الوزير الإماراتي المرتبك اتهم أمير قطر بالازدواجية السياسية، وسب قطر بزعمه “الاستهداف القطري الخبيث” للسعودية يعمق الأزمة.

وفي سلسلة مزاعم رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر قال “قرقاش” مهاجما الأمير تميم ووالده حمد بن خليفة أمير قطر السابق: “أمير قطر في منتدى الدوحة يرفض التدخل في شؤونه الداخلية ويتمسك عبر سياسات بلاده بالتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانه ودول المنطقة، ازدواجية تحمل بصمات الأمير السابق، وبالمختصر أننا في ظل هيمنته لن نرى تغييرا جوهريا يتيح للقيادة الشابة إدارة الأمور بواقعية”.

أمير قطر في منتدى الدوحة يرفض التدخل في شؤونه الداخلية ويتمسك عبر سياسات بلاده بالتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانه ودول المنطقة، ازدواجية تحمل بصمات الامير السابق، والمختصر اننا في ظل هيمنته لن نرى تغيرا جوهريا يتيح للقيادة الشابة إدارة الأمور بواقعية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 15, 2018

وعن تصريحات الأمير تميم صباح اليوم، السبت، والتي قضت مضاجع قادة الحصار قال الوزير الإماراتي:”من الواضح ان النظام القطري يدرك ان مواطنيه يرون في انقطاعهم عن المحيط الخليجي أزمة وجودية كبرى ووضع غير طبيعي، ومن هنا تأتي محاولات الدوحة اليائسة لصلح “حب الخشوم” دون معالجة الأسباب الحقيقية للخلاف.”

من الواضح ان النظام القطري يدرك ان مواطنيه يرون في انقطاعهم عن المحيط الخليجي أزمة وجودية كبرى ووضع غير طبيعي، ومن هنا تأتي محاولات الدوحة اليائسة لصلح "حب الخشوم" دون معالجة الأسباب الحقيقية للخلاف. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 15, 2018

واختتم بوق محمد بن زايد على تويتر وصلة (الردح) الإماراتية تجاه قطر بزعم أن الدوحة تستهدف زعزعة استقرار السعودية.

ودون ما نصه:”وفي مسلسل الأخطاء القطرية الذي عمّق أزمتها الاستهداف الخبيث ضد السعودية مؤخرا والدور المحرض على الرياض مع تركيا وفي الدوائر الغربية والمنظمات الدولية، فالجهود التي تبذل خلف الأبواب الموصدة تتسرب أخبارها بأسرع مما تتوقع الدوحة.”

وفي مسلسل الأخطاء القطرية الذي عمّق أزمتها الاستهداف الخبيث ضد السعودية مؤخرا والدور المحرض على الرياض مع تركيا وفي الدوائر الغربية والمنظمات الدولية، فالجهود التي تبذل خلف الأبواب الموصدة تتسرب أخبارها بأسرع مما تتوقع الدوحة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 15, 2018

وفي وقت سابق من اليوم شن أمير قطر هجوما على دول الحصار وخاصة السعودية دون أن يسميها، مشيرا إلى أن “النزعات الاقصائية والشمولية أنتجت أنظمة لا تعترف بحقوق الإنسان”.

وقال إن المفهوم الضيق للأمن يشكل خطرا على الأمن نفسه، معتبرا أن التطور التكنولوجي والفضاءات المفتوحة جعلت من الصعب تكميم الأفواه واحتكار الكلمة، وأضاف: “القمع والاستبداد وازدواجية المعايير وانتهاك حقوق الإنسان تمثل تهديدا للإنسانية”.