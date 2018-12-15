أنور قرقاش
الهدهد

الوزير “المرتبك” أنور قرقاش يسب قطر ويهاجم الشيخ تميم ووالده الأمير حمد بن خليفة

By خاص "وطن"
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شن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ـ لسان بتويتر ـ، هجوما عنيفا على وقياداتها بعدما تسبب تصريحات الأمير تميم صباح اليوم في إثارة جنون قادة الذين لم يتأخروا في إطلاق (أبواقهم) لسب ومهاجمة كالعادة.

الوزير الإماراتي المرتبك اتهم  بالازدواجية السياسية، وسب قطر بزعمه “الاستهداف القطري الخبيث” للسعودية يعمق الأزمة.

وفي سلسلة مزاعم رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر قال “قرقاش” مهاجما الأمير تميم ووالده حمد بن خليفة أمير قطر السابق: “أمير قطر في منتدى يرفض التدخل في شؤونه الداخلية ويتمسك عبر سياسات بلاده بالتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانه ودول المنطقة، ازدواجية تحمل بصمات الأمير السابق، وبالمختصر أننا في ظل هيمنته لن نرى تغييرا جوهريا يتيح للقيادة الشابة إدارة الأمور بواقعية”.

وعن تصريحات الأمير تميم صباح اليوم، السبت، والتي قضت مضاجع قادة الحصار قال الوزير الإماراتي:”من الواضح ان النظام القطري يدرك ان مواطنيه يرون في انقطاعهم عن المحيط الخليجي أزمة وجودية كبرى ووضع غير طبيعي، ومن هنا تأتي محاولات الدوحة اليائسة لصلح “حب الخشوم” دون معالجة الأسباب الحقيقية للخلاف.”

واختتم بوق محمد بن زايد على تويتر وصلة (الردح) الإماراتية تجاه قطر بزعم أن  الدوحة تستهدف زعزعة استقرار .

ودون ما نصه:”وفي مسلسل الأخطاء القطرية الذي عمّق أزمتها الاستهداف الخبيث ضد السعودية مؤخرا والدور المحرض على مع تركيا وفي الدوائر الغربية والمنظمات الدولية، فالجهود التي تبذل خلف الأبواب الموصدة تتسرب أخبارها بأسرع مما تتوقع الدوحة.”

وفي وقت سابق من اليوم شن أمير قطر هجوما على دول الحصار وخاصة السعودية دون أن يسميها، مشيرا إلى أن “النزعات الاقصائية والشمولية أنتجت أنظمة لا تعترف بحقوق الإنسان”.

وقال إن المفهوم الضيق للأمن يشكل خطرا على الأمن نفسه، معتبرا أن التطور التكنولوجي والفضاءات المفتوحة جعلت من الصعب تكميم الأفواه واحتكار الكلمة، وأضاف: “القمع والاستبداد وازدواجية المعايير وانتهاك حقوق الإنسان تمثل تهديدا للإنسانية”.

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  1. محب لتميم المجد يقول

    حفظكم الله سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني فقد ألجمتهم بكلماتك الوجيزة والمعبرة عن ما يدور في اروقة حكم هؤلاء الخونة المجرمين القتلة وعن ما يدسونه من سم في عسل للأمتين العربية والاسلامية.

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