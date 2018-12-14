مفاجأة.. “ابن زايد” حضّ نتنياهو على زيارة عُمان بهدف جمع هذه المعلومات!

فجرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن زيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لسلطنة عمان، مشيرة إلى أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد هو من حض نتنياهو على هذه الزيارة لأهداف خبيثة.

وبحسب مصادر خليجية نقلت عنها الصحيفة اللبنانية، فإن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، أدى دورا كبيرا في حض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على زيارة سلطنة عُمان الشهر الماضي، مشيرة إلى أن التنسيق الإماراتي الإسرائيلي وثيق.

وقالت الصحيفة إن زيارة نتنياهو كان الهدف منها الحصول على معلومات دقيقة، حول الوضع الصحي للسلطان قابوس الذي يعاني من سرطان الأمعاء، ويُقل من ظهوره الإعلامي ـ بحسب الصحيفة ـ وذلك في إطار اهتمامها بعملية خلافته.

وبحسب المصادر الخليجية قالت الصحيفة، إن السعودية والإمارات تحاول نقل السلطة بعد قابوس، إلى النائب الثاني لرئيس الوزراء أسعد بن طارق، أحد أقوى المرشحين للخلافة.

ولفتت إلى أن علاقة بن طارق بان زايد وابن سلمان وثيقة، وقد يُحدث وصوله إلى السلطة تغيرا جذريا في السياسة الخارجية العُمانية، التي تمايزت دائما عن السياسات السعودية والإماراتية، ما أدى إلى توتر دائم في العلاقات بين مسقط وكل من الرياض وأبو ظبي.

وكان نتنياهو أجرى زيارة رسمية إلى سلطنة عمان في الـ26/ أكتوبر الماضي، اجتمع خلالها مع السلطان قابوس بن سعيد، في أول زيارة إسرائيلية رسمية منذ عام 1996، بدعوة من السلطان قابوس.

وشارك في الوفد الإسرائيلي إلى السلطنة رئيس الموساد، يوسي كوهين، ورئيس هيئة الأمن القومي، مائير بن شبات، ومدير عام الخارجية الإسرائيلية، يوفال روتيم، ورئيس ديوان رئيس الوزراء، يؤاف هوروفيتس، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء، آفي بلوت.

وحسب مصادر خليجية مطلعة فإن هناك اكثر من مجرد ازمة كانت تشوب العلاقات بين سلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة ، اثر نجاح المخابرات العمانية في تفكيك شبكة تجسس واسعة تقف وراءها اجهزة الاستخبارات العسكرية لدولة الامارات.

وقالت هذه المصادر ان ضبط السلطات العمانية لشبكة التجسس الامارتية كشف عن ان مهمة هذه الشبكة ، هي اكثر من جمع المعلومات العسكرية والامنية والسياسية والاقتصادية عن سلطنة عمان ، وانما هدفها كسب ولاءات ضباط وسياسيين عمانيين، لدولة الامارات لخدمة مشروع استراتيجي وهو التحضير لمرحلة مابعد السلطان قابوس من اجل احتواء سلطنة عمان والتمهيد لضمها لدولة الامارت في مشروع كونفدرالي .

وحسب هذه المصادر ” فان هذا المخطط الاماراتي ضد سلطنة عمان ، يستند الى خلفية امنية قديمة اسس لها رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ زايد ال نهيان ، حيث امر في منتصف السبعينات ، بتشكيل خلايا في صفوف العمانيين من قبيلة ” الشحوح ” وكسب ولاءاتهم ، واستمالة بعضهم باغراءات كبيرة للتخلي عن الجنسية العمانية وحمل الجنسية الاماراتية ، وخاصة ابناء هذه قبيلة الشحوح المقيمين في المناطق المجاورة لامارة راس الخيمة “.

واشارت هذه المصادر الخليجية الى ” ان حكام ابو ظبي يمثلون الصقور من بين حكام الامارت وهم الذين يقودون مشروعا امنيا وسياسيا خطيرا ضد نظام السلطان قابوس ، وابناء الشيخ زايد يتفقون في ضرورة احداث تغيير كبير في مرحلة مابعد السلطان قابوس ، لضمان كسب شخصيات قيادية في سلطنة عمان يكونون واقعين تحت تاثير القرار السياسي في دولة الامارت ، تمهيدا لضم سلطنة عمان الى دولة الامارات في كيان كونفدرالي او فدرالي موحد.”

ويمثل محمد بن زايد في نظر العمانيين شخصية “متطرفة”، ومن السهولة أن نفهم مدى الاستياء منه شخصياً وسهولة التعبئة ضده فهو المسؤول عن تسريح آلاف من العمانيين الذين كانوا يخدمون في السلك العسكري والشرطي في دولة الإمارات منتصف التسعينيات. واعتبر القرار متعسفاً ويلحق أضراراً اقتصادية واجتماعية فادحة بالمسرحين من الخدمة.

وبرر المسؤولون الاماراتيون ، قرار تسريح العمانيين إلى اكتشاف خلية تجسس عمانية داخل شرطة أبوظبي مكونة من أربعة ضباط لم يتم الإعلان عنها.