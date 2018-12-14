تصريحات أردوغان ورسائل التهديد لـ”ابن سلمان” أفقدت الوزير الإماراتي “قرقاش” صوابه!

تسببت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة عن قضية خاشقجي، والتي تزامنت مع إجماع الكونجرس على إدانة ابن سلمان باغتيال الصحافي السعودي في حالة غليان بين قادة الحصار الذين أطلقوا أذرعهم لمهاجمة قطر وتركيا.

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش ـ بوق محمد بن زايد ـ خرج يهاجم قطر وتركيا زاعما أنهما تقودان حملة ممنهجة ضد السعودية وقيادتها.

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي بتويتر مزاعمه بأن ما وصفه بحملة التشويه ضد السعودية ليست بالجديدة أو بالمستغربة “بل اعادة انتاج لمنهج مسجل وموثق في استهداف الدوحة لجيرانها”

وأضاف البوق الإماراتي الذي ينطق بلسان ولي عهد ابو ظبي ويعبر عن سياسته مهاجما أردوغان:”والمنطقي أن الدور التركي في سعيه لاستهداف الرياض سيضر بموقع أنقرة في المنطقة وسيساهم في انحسار نفوذها.”

الحملة القطرية الممنهجة ضد السعودية وقيادتها ليست بالجديدة أو بالمستغربة بل اعادة انتاج لمنهج مسجل وموثق في استهداف الدوحة لجيرانها، والمنطقي أن الدور التركي في سعيه لاستهداف الرياض سيضر بموقع أنقرة في المنطقة وسيساهم في انحسار نفوذها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 14, 2018

وعلى نفس الخط شن مستشار ابن زايد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله ـ الذي يغرد بأمر محمد بن زايد ـ ايضا، هجوما عنيفا على الكونجرس وأعضائه الذين وصفهم بـ”الغوغاء”.

وأيد مجلس الشيوخ التابع للكونغرس الأمريكي، مساء الخميس، مشروع قرار يحمل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، المسؤولية عن مقتل الصحفي، جمال خاشقجي.

“عبدالله” وفي تغريدة له على حسابه بتويتر رصدتها (وطن) دون مهاجما قرار إدانة ابن سلمان من قبل الكونجرس ما نصه: “مجلس الشيوخ الأمريكي فيه عقلاء وفيه الغوغاء وتأكد أمس بالدليل القاطع أن الغوغاء تمكنوا من السيطرة عليه مؤقتاً واجتمعوا لتمرير قرار أحمق إنتقاماً من الرئيس ترامب.”

مجلس الشيوخ الأمريكي فيه عقلاء وفيه الغوغاء وتأكد أمس بالدليل القاطع أن الغوغاء تمكنوا من السيطرة عليه مؤقتاً واجتمعوا لتمرير قرار أحمق إنتقاماً من الرئيس ترامب. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 14, 2018

ووافق مجلس الشيوخ بالإجماع على تبني مشروع القرار الذي يقول إن بن سلمان هو من يتحمل المسؤولية عن مقتل خاشقجي ويؤكد على ضرورة أن تحاسب السلطات السعودية كل المتورطين في هذه الجريمة.

وجرى التصويت على هذه الوثيقة بعد مرور دقائق على تبني مجلس الشيوخ مشروع قرار آخر يدعو فيه إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لوقف كل الدعم العسكري لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

وطلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من السلطات السعودية، إرسال الضالعين في جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى تركيا لمحاكمتهم.

وفي كلمته، الجمعة، أمام المؤتمر الثاني لرابطة “برلمانيون لأجل القدس” المنعقد في إسطنبول، قال أردوغان مخاطبا السلطات السعودية: “إذا كنتم غير قادرين على محاكمة مرتكبي الجريمة، فلا بد أن تتولى محاكم إسطنبول التي شهدت الجريمة هذا الأمر وفق القانون الدولي، وعليكم أن ترسلوهم لمحاكمتهم هنا”.

وأكد أردوغان أن “خاشقجي ارتقى شهيدا إثر عملية حقيرة جرت في القنصلية السعودية مع الأسف”.





وأضاف أنه “بعد اتهام مجلس الشيوخ الأمريكي للإدارة السعودية بالتورط في قضية خاشقجي، وبعد حديث نيكي هيلي الصريح في هذا الشأن، فقد بلغ الأمر مرحلة متقدمة، وستتكشف العديد من الأمور”.

وأشار أن “السعودية طلبت الاستماع للتسجيلات، وطلبت أيضا الحصول عليها. أسمعناها لهم، لكن لم ولن نعطيها لهم.. هل نسلمها ليمحوها؟”.

وعن قتلة خاشقجي قال أردوغان: “هؤلاء يظنون العالم والناس أغبياء. لكن هذا الشعب (التركي) ليس غبيا، ويعرف كيف يحاسبهم”.