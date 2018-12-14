إذا عُرف السبب بطل العجب.. هذا قرار نظام السيسي بعد فيديو خوفو الإباحي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بإعلان وزارة الآثار المصرية، تعاقدها مع شركة “أوراسكوم للاستثمار” لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، بعد أيام من الضجة التي حدثت بسبب الفيديو الإباحي فوق الهرم الكبير خوفو.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، إن الشركة المملوكة لرجل الأعمال المعروف نجيب ساويرس ستقوم بتشغيل ساحة انتظار الحافلات خارج المنطقة الأثرية أمام المدخل الجديد الواقع على طريق الفيوم، حيث سيمنع دخول السيارات والحافلات السياحية داخل المنطقة الآثرية.

وأثار الخبر جدلا واسعا بين النشطاء الذين ألمحوا إلى أن الضجة حول الفيديو الإباحي كانت متعمدة لتمرير هذه الصفقة.

وتأتي هذه الإجراءات الجديدة بعد قيام سائح دنماركي وصديقته بالتقاط مقطع جنسي فوق هرم خوفو مما أثار غضب المصريين ومطالباتهم بتنظيم أكبر للمناطق الأثرية.

في غضون ذلك، ستقوم الشركة بتوفير وتشغيل وصيانة وسائل انتقال للزائرين داخل المنطقة، بحيث يتم تشغيل ثلاثين حافلة، وعشرين عربة تعمل بالكهرباء والطاقة الصديقة للبيئة للحفاظ على المنطقة الأثرية.

فضلا عن ذلك، ستتولى الشركة صيانة الخدمات المقدمة بمركز الزوار الجديد بمدخل الفيوم الجديد والذي يضم مجموعة من المحال والمقاهي وقاعة عرض سينمائي، وسيخضع محتوى الأفلام المعروضة لإشراف المجلس الأعلى للآثار.

وسيحق للشركة تنظيم فعاليات، وخدمات رقمية مثل دليل للزوار وتطبيقات هاتفية، وطباعة وتوزيع خرائط إرشادية للزائرين، وتقديم خدمات مميزة لكبار الزوار، مع إقامة أكشاك تصوير ورسم للزائرين.

ويتضمن التعاقد حصول المجلس الاعلى للآثار على نصف صافي الأرباح المحققة من الأنشطة والخدمات المستحدثة والخدمات المقدمة بمركز الزوار، وبضمان حد أدنى مالي متفق عليه تلتزم الشركة بسداده للمجلس حتى لو لم تحقق أرباحا.