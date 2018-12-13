ترامب وميلانيا
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ميلانيا ترامب منزعجة من تصرفات زوجها.. هذه النصائح توجهها له دوما لكنه لا يسمع كلامها!

By وطن
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قالت السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ، إنها لا تتفق دائما مع أسلوب زوجها في اتخاذ القرارات وتقدم له النصائح، ولكن في النهاية، الكلمة الأخيرة تعود للرئيس دونالد بنفسه.

وأوضحت ميلانيا، أتمنى لو كان لدي المزيد من الوقت لمشاهدة الأخبار، لكنني مشغولة بعملي، لكنني أعرف بالضبط ما يجري، أتابع، وأعطي زوجي نصيحة صادقة ورأيي، وهو يستمع أحيانا، وأحيانا أخرى لا يستمع، وأنني لا أتفق مع أسلوبه أحيانا، لكن في النهاية القرار الأخير يعود له، فهو يعلم ما العواقب، إنه رجل بالغ، وهو محارب، يحارب من أجل أمريكا والشعب الأمريكي كل يوم، بحسب “فوكس نيوز”.

وأعلنت لزوجها، أنه سيربح في حال مشاركته بالانتخابات الرئاسية القادمة، وأضافت للصحيفة: أنا أعرفه وأعرف إمكانيته في إقامة العلاقة مع الآخرين.

وصرحت ميلانيا، عن الشيء الأصعب الذي كان عليها مواجهته بعد أن أصبحت السيدة الأولى، قائلة: “الانتهازيون الذين يستخدمون اسمي أو اسم عائلتي للترويج لأنفسهم، من الكوميديين إلى الصحفيين والكتاب، إنهم يكتبون قصة، وهذا خطأ، إنهم يحبون التركيز على الشائعات”.

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