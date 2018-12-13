مخترع عُماني منزعج من عدم اهتمام المسؤولين به: ماذا لو كنت مغنيا أو شاعرا؟!

عبر المخترع العماني الشاب سالم الكعبي عن استيائه من عدم تلقيه الاهتمام من المسؤولين بعد فوزه بالمركز الرابع في مسابقة “نجم العلوم” الشهر الماضي لاختراعه مادة تحمي الفنانين من آثار الورنيش الذي يستخده الرسامين.

وقال “الكعبي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” كنت اتوقع اثناء رجوعي من المسابقة وتشريف بلدي على مستوى الوطن العربي في برنامج علمي بان احضى بشي من الاهتمام والاحتضان ولكن للاسف لم اجد سوى الكلام فكيف لوكنت مشارك في برنامج غنائي او شعري ؟؟؟”.

كنت اتوقع اثناء رجوعي من المسابقة وتشريف بلدي على مستوى الوطن العربي في برنامج علمي بان احضى بشي من الاهتمام والاحتضان ولكن للاسف لم اجد سوى الكلام فكيف لوكنت مشارك في برنامج غنائي او شعري ؟؟؟@iradah2007 @moosaFarei #مكتب_البلاط_السلطاني #الديوان_السلطاني — Salim Al_kaabi (@Salimalk3bi2) December 12, 2018

وكان المخترع العماني سالم الكعبي قد حصل على على المركز الرابع ضمن منافسات برنامج “نجوم العلوم” بدولة قطر في نسخته العاشرة عن مشروعه “دهان الورنيش النباتي الآمن للفنانين” والذي يستخدم صمغ اللبان العماني لإيجاد بيئة أكثر أمانًا للمبدعين عن طريق التخلص من تأثيرات الورنيش السلبية على صحة الرسامين والرسامات، ليحصل على جائزة بقيمة 50 ألف دولار أمريكي.

وأكد الكعبي أن مشروع “دهان الورنيش النباتي الآمن للفنانين”، الطريقة الأكثر شيوعاً لحماية اللوحات الزيتية من الغبار والحرارة والرطوبة هي استخدام الورنيش، وهي مادةٌ موجودة منذ قرون، بل وقد استخدمها المصريون القدماء.

ولفت إلى أن “الورنيش” في وقتنا الحاضر يتكون من مواد كيميائية سامة، لا تخْفَى آثارها الجانبية الضارة على فنانين.

وأضاف: كما قمت بتطوير آلة يمكنها إنتاج ورنيشٍ آمن وعضوي مخلوط باللبان العماني في محطة آلية أكثر كفاءةً، تعمل على توفير الوقت وتضمن مراقبة الجودة، متمنياً أن يساعد هذا الابتكار على حماية اللوحات والرسامين على حدٍ سواء وحاليا أسعى لتطبيق المزيد من المشروعات صديقة البيئة لخدمة عالم الفن وأسعى للوصول لمرحلة التسويق للمنتج بالإضافة لتطبيق عدد آخر من البحوث العلمية باستخدام مواد طبيعية من البيئة العُمانية، معربا عن سعادته أن يكون ضمن الأربعة الأوائل في المسابقة، متمنيا أن تكون حظوظ المشاركات العمانية القادمة أفضل مما حققه في هذا الموسم، معربا عن تقديره لكل من ساعده في مشوار عمله في هذا الاختراع ووقف إلى جانبه.

و”نجوم العلوم” هو برنامج تلفزيون واقعي تعليمي وترفيهي أطلق بمبادرة من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويعتبر البرنامج الرائد في العالم العربي في مجال الابتكار، وقد تأسس في عام 2008 بهدف تمكين الشباب العربي من تطبيق حلول مبتكرة للمشكلات الإقليمية من خلال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.