طارق السويدان: اللهم عليك بكل من أمر أو شارك أو تستر على قتل خاشقجي

شن الداعية الكويتي وخبير التنمية البشرية طارق السويدان، هجوما عنيفا على كل من تورط في قتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، من امر بالجريمة وشارك بها وتستر عليها.

وقال “السويدان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”#جمال_خاشقجي اللهم عليك بكل من أمر بقتلك أو شارك في الجريمة أو تستر عليها”.

#جمال_خاشقجي اللهم عليك بكل من

أمر بقتلك

أو شارك في الجريمة

أو تستر عليها — د. طارق السويدان (@TareqAlSuwaidan) December 12, 2018

وجاء هذا الهجوم متزامنا مع قيام المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي الأربعاء، بتحميل ولي العهد السعودي وحكومته المسؤولية عن قتل الصحفي السعودية جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، في تصريح متناقض مع موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من القضية.

وقالت “هايلي” خلال مقابلة تلفزيونية مع شبكة NBC إنه “يجب أن نوضح للسعوديين أننا لا نتسامح أو نتغاضى عن قتل خاشقجي”، مشددة في الوقت ذاته على أنه “يجب على الولايات المتحدة العمل مع السعودية، لمساعدتها في قتال الحوثيين باليمن، ومحاربة حزب الله في لبنان ووكلاء إيرانيين في جميع أنحاء العالم”.

كما عبر قادة الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي عن عزمهم لعقد جلسات لتقييم أفعال السعودية وعلاقات الولايات المتحدة معها، بعدما قدمت مديرة وكالة “سي آي أي” جينا هاسبل إحاطة في مجلس النواب بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال النائب الديمقراطي إليوت إنغل الذي سيرأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب حين يسيطر الديمقراطيون عليه ابتداء من يناير/كانون الثاني المقبل “علينا مراجعة علاقتنا مع السعودية وتحديد الجوانب التي قد تتغير فيها”.

وأدلى “إنغل” بتصريحاته للصحفيين في مقر الكونغرس بعد انتهاء الإحاطة التي قدمتها هاسبل لقادة مجلس النواب اليوم الأربعاء في جلسة مغلقة. ووصف النائب الديمقراطي ما حدث لجمال خاشقجي بأنه “مأساوي”.

وقال “إنغل”: “تنوي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عقد جلسات استماع بعد بداية العام المقبل بشأن كل جوانب السلوك السعودي”. وأضاف “بالطبع ما حدث للسيد خاشقجي مأساوي ويجعل مهمتنا أكثر صعوبة. وهناك أسئلة كثيرة لدى النواب بشأن سلوك السعودية في اليمن وسلوكها مع شعبها”.

وسئل “إنغل” عن رأيه بشأن اتهام ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بالمسؤولية عن قتل خاشقجي فامتنع عن تقديم إجابة محددة لكنه قال إن “كل قادة الدول مسؤولون عما يحدث تحت سلطتهم”.

ورأى إنغل -الذي رفض تقديم معلومات بشأن فحوى إحاطة هاسبل- أن “السعودية دولة مهمة وشريك لنا، لكن لا يمكننا أن نتغاضى عما يحدث وأن تجري علاقاتنا معها كالمعتاد”.