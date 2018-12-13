عائشة المناعي
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“شاهد” هكذا ألجمت مسؤولة قطرية رئيس البرلمان العربي السعودي الجنسية حين تشدق بحقوق الإنسان

By خاص "وطن"
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وجهت عضو مجلس الشورى القطري صفعة قوية لرئيس البرلمان العربي السعودي الجنسية بعد تشدقه بحقوق الإنسان وإدانته لفرنسا في تعاملها مع أصحاب السترات الصفراء.

وكان البرلمان العربي وبضغط من رئيسه “السلمي” قد طالب في جلسته المنعقدة الثلاثاء بجامعة الدول العربية، السلطات الفرنسية بوقف قمع المتظاهرين وطالبها بالإفراج عن معتقلي السترات الصفراء، داعيا السلطات الفرنسية إلى تحقيق “مطالبهم المشروعة”.

من جانبها، انتقدت “المناعي” إصرار البرلمان العربي على إدانة السلطات الفرنسية وتشدقه بحقوق الإنسان قائلة:” لأول مرة منذ تأسيس البرلمان العربي يعرض علينا فيديو عن ممارسات خاطئة وضد حقوق الإنسان”.

وتساءلت: “لا أعلم لماذا تم عرض هذا الفيديو لأننا نرى ليل نهار على شاشات التلفزة انتهاكات حقوق الإنسان على أصولها وخاصة في الدول العربية”.

وتابعت قائلة: “تصوري ان لا نحلق في سماء المثاليات كثيرا ولنترك فرنسا في حالها ونهتم بحقوقنا العربية والخليجية وحقوق الإعلاميين والمغردين وعلماء الدين وحقوق النساء”.

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  1. حسكو يقول

    الغريب أن الاجتماع في القاهرة ومجزرة رابعة والمتحدث سعودي وتشليح خاشقجي
    سبحان الله
    لا أنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم
    مصر التي قتلت ريجيني الايطالي وتنكرت للموضوع

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