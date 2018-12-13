“شاهد” هكذا ألجمت مسؤولة قطرية رئيس البرلمان العربي السعودي الجنسية حين تشدق بحقوق الإنسان

وجهت عضو مجلس الشورى القطري عائشة المناعي صفعة قوية لرئيس البرلمان العربي السعودي الجنسية مشعل بن سعيد السلمي بعد تشدقه بحقوق الإنسان وإدانته لفرنسا في تعاملها مع أصحاب السترات الصفراء.

وكان البرلمان العربي وبضغط من رئيسه “السلمي” قد طالب في جلسته المنعقدة الثلاثاء بجامعة الدول العربية، السلطات الفرنسية بوقف قمع المتظاهرين وطالبها بالإفراج عن معتقلي السترات الصفراء، داعيا السلطات الفرنسية إلى تحقيق “مطالبهم المشروعة”.

من جانبها، انتقدت “المناعي” إصرار البرلمان العربي على إدانة السلطات الفرنسية وتشدقه بحقوق الإنسان قائلة:” لأول مرة منذ تأسيس البرلمان العربي يعرض علينا فيديو عن ممارسات خاطئة وضد حقوق الإنسان”.

وتساءلت: “لا أعلم لماذا تم عرض هذا الفيديو لأننا نرى ليل نهار على شاشات التلفزة انتهاكات حقوق الإنسان على أصولها وخاصة في الدول العربية”.

نائبة قطر للبرلمان العربي الجمت

النائب السعودي الذي كان يغرد خارج السرب عن حقوق الانسان ..

الاستاذة الفاضله / عائشه المناعي .. كفوء pic.twitter.com/NNVYNlE84k — om_naif (@om_naif2022) December 13, 2018

وتابعت قائلة: “تصوري ان لا نحلق في سماء المثاليات كثيرا ولنترك فرنسا في حالها ونهتم بحقوقنا العربية والخليجية وحقوق الإعلاميين والمغردين وعلماء الدين وحقوق النساء”.