“شاهد” الأردنيون تظاهروا بالسترات الصفراء.. هتفوا “حرامية حرامية” وأغلقوا الطرقات ثم اشعلوا الاطارات

احتج متظاهرون أردنيون من محافظة إربد على ارتفاع الأسعار ونهج الحكومة في فرض المزيد من الضرائب، بطريقة لافتة على الدوار الرابع وسط العاصمة عمان, مرتدين السترات الصفراء اقتداء بالحركة التي اجتاحت فرنسا ووصلت عدواها لعدد من البلدان.

ووفقا لفيديو متداول، فقد أقدم عدد من شباب المحافظة على قطع الطريق وإشعال إطارات السيارات مرتدين على أجسادهم سترات صفراء، احتجاجا على الاوضاع المعيشية والسياسات الحكومية.

وبحسب الفيديو، وردد المشاركون هتافات تندد بالسياسات الحكومية وعدم محاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة، واصفين الحكومة بـ”الحرامية”, وذلك في فعالية أطلقوا عليها #خميس_الشعب

وفي السياق، اعتصم العشرات من الشباب المتعطلين عن العمل مساء الأربعاء في محافظة العقبة لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بإيجاد فرص عمل لهم.

وارتدى المعتصمون الذين تجمعوا داخل دوار الشريف السترات الصفراء محاكاة للمحتجين على رفع أسعار الوقود في فرنسا، مطالبين بإيجاد فرص عمل لهم تحفظ كرامتهم في الظروف الصعبة التي يمرون بها، وخصوصا أن العقبة تحتضن كبرى الشركات الاستثمارية.