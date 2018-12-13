السياسيون الفاسدون يثيرون غضب إليسا.. هذا ما قالته في تغريدة على تويتر

علقت المطربة اللبنانية “إليسا” على الأوضاع السياسية التي تعيشها بلادها، خاصة بعد تعذر تشكيل الحكومة اللبنانية على مدى أشهر، مهاجمة من وصفتهم بـ”الفاسدين” الذين يفضلون المال على الوطن.

وقالت “إليسا” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” إذا استطعت أن تقنع الذباب بأن الزهور افضل من القمامة؟؟؟ حينها تستطيع ان تقنع الفاسدين بان الوطن اغلى من المال والمناصب !!!”.

إذا استطعت أن تقنع *الذباب* بأن الزهور افضل من القمامه؟؟؟

حينها تستطيع ان تقنع *الفاسدين* بان الوطن اغلى من المال والمناصب !!! 👌👌👌👌👌👌 — Elissa (@elissakh) December 13, 2018

يشار إلى انه ورغم مرور نحو سبعة أشهر على الانتخابات البرلمانية، لا يزال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري عاجزا عن تشكيل ‏حكومة وحدة وطنية مع تنازع الكتل السياسية على مناصب في الحكومة الجديدة‎.‎

وفي محاولة لإيجاد حل، أعلن رئيس الجمهورية ميشال عون بعد سلسلة من اللقاءات شملت رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة المكلف سعد ‏الحريري خلال الأيام الماضية، انه يتدخل لحلحلة الجهود المتعثرة لتشكيل ‏حكومة وحدة وطنية جديدة، محذرا من أن البلاد ستواجه “كارثة” إذا فشلت هذه الجهود.

وتؤكد مصادر أن “عون” أراد من خلال اجتماعه برئيس مجلس النواب والرئيس المكلف بعد ‏ذلك إعادة تصويب عقارب الأزمة باتجاه التشاور وتجنب اللجوء إلى أي إجراءات أحادية كما عدم ‏التلويح بأي تدابير استفزازية لن يكون لها أي أثر على مسار تأليف الحكومة‎.‎

وأشارت المصادر إلى أن عون نأى بنفسه عن الضغوط التي مارسها حزب الله على الحريري بشأن ‏توزير أحد النواب السنة المحسوبين على حزبه، في خطوة كانت ستفجر مساعي تشكيل الحكومة ‏وبعثت رسائل سلبية إلى الخارج عن الوضع في لبنان وسط تلميحات بحجب المساعدات عن لبنان‎.‎