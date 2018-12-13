الداخلية المصرية تعلن تفاصيل تصوير الفيديو الجنسي أعلى هرم خوفو.. فتاة مصرية متورطة في الفضيحة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، القبض على المتهمين في مساعدة السائحين المتورطين في تسلق هرم “خوفو” بمنطقة الأهرامات، وتصويرهما لفيديو مخل وفاضح ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الداخلية في بيان لها، إنه عقب تداول فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام شخصين من السياح الأجانب بتسلق الهرم الأكبر وظهورهما في مشهد فاضح ليلا، تم تحديد هوية صاحب الفيديو ويدعى “أندرياس هفيد أندرسين، دنماركي الجنسية” مواليد 1995، ويعمل مصورا فوتوغرافيا، وصل للبلاد بتاريخ 19 /11 /2018 وغادر بتاريخ 4/12/2018.

وتابعت الداخلية في بيانها، قام المذكور بتسلق الهرم الأكبر عقب تسلله للمنطقة الأثرية ليلا صحبة الدنماركية الجنسية “جوزفين سارة بالس”، مواليد 1998، وتمكن من تصوير مشاهد فاضحة لهما بسطح الهرم.

وأكد البيان، أن جهود فريق البحث أسفرت عن تورط جَمّال يعمل بالمنطقة الأثرية بالأهرامات، في مساعدة الدنماركيين المذكورين في التسلل لمنطقة الأهرامات مساء 29 نوفمبر الماضي، مقابل 4 آلاف جنيه، وذلك بالتنسيق مع فتاة مصرية.

وكان المصور الدنماركي “أندرياس هيفيد”، نشر المقطع المصور الفاضح مع صديقته أعلى الهرم الأكبر “خوفو” بالجيزة عبر حسابيه بموقعي تبادل الصور “إنستغرام” و”يوتيوب” الأربعاء، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في مصر