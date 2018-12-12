“جيل البرجر والأيس كريم”.. عضو بمجلس الشورى العُماني يثير غضب شباب السلطنة.. هكذا ردوا عليه

تسبب عضو مجلس الشورى العماني ورئيس لجنة الإعلام به علي بن أحمد المعشني، في موجة غضب واسعة بين العُمانيين على مواقع التواصل خاصة فئة الشباب.

وسبب الجدل الكبير هو ما دونه “المعشني” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر، حيث خاطب جيل الشباب في السلطنة وفق ما رصدته (وطن) بقوله:”تأملوا ياجيل (البرجر ، والايس كريم) هكذا كانت البدايات الاولى بل واصعب من ذلك بكثير”.

وأرفق بتغريدته صورة قديمة للسلطان قابوس في بداية تأسيس النهضة العُمانية، والمشاق التي واجهتها الأجيال الأولى في سبيل هذه النهضة.

تأملوا ياجيل

(البرجر ، والايس كريم)…

هكذا كانت البدايات الاولى بل واصعب من ذلك بكثير #حفظ_الله_القائد_ pic.twitter.com/waeJatEUWj — علي بن أحمد المعشني (@almashani_ali1) December 12, 2018

الأمر الذي اعتبره الشباب العُماني إهانة لهم وتسخيف من جهدهم، فدشنوا وسم #جيل_البرجر_والآيسكريم، للرد على نائب مجلس الشورى ووجهوا له انتقادات لاذعة كما شارك بالوسم شخصيات عامة وسياسية بالسلطنة.

#جيل_البرجر_والآيسكريم

إن أسوء ما يمكن أن يفعلها مجتمعنا هو التحقير والنظرة الدونية لجيل يفترض أنه هو من سيقوم برفع مقام هذا الوطن!.

الاجيال الماضية ساهمت بدورها في بناء الوطن والاجيال الحالية والقادمة ستساهم أيضا لهذا أنظرو اليهم بنظرة المستبشر لا المستحقر. — محمد الكندي / نزوى (@mhdkindi) December 12, 2018

أطلق على١٩٨٣م(عام الشبيبة)، ولم يكن عاماً للبرجر والآيسكريم. عندما كنت سعادتك شاباً قبل ٣٥ عاماً وجدت من يخاطب جيلكم قائلاً: "عام الشبيبة في بلادي، للمرؤة والحِمى، عام به الآمال ترقى". أفيجد جيل الشباب منكم الآن هذا التحفيز، وأنت رئيس لجنة الإعلام والثقافة؟#جيل_البرجر_والآيسكريم pic.twitter.com/jyzuu9w2Kb — ɯļlɐs 🇴🇲 (@saall2017) December 12, 2018

سعادتك هذا الكلام لو صدر من طالب بالصف الرابع سنستغرب قليلاً فما بالك إنه صدر من رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى هذا الجيل الفاهم والواعي مغلوب على نفسه ومقهور لأصواته التي ذهبت سدى فكر جيداً قبل صياغه التغريده التاليه لأنك أخطأت بحق شباب المستقبل💎 — أحمد المشيخي (@AzI6pFA6V8oBIBt) December 12, 2018

السياسي العُماني المعروف إسحاق سالم السيابي نائب رئيس مجلس الشورى السابق، انتقد هذه التصريحات وأكد أنه من المؤلم جدآ أن يصف أحدهم شباب #سلطنة_عمان المعطاء والمجتهد والواعي بأنهم #جيل_البرجر_والايسكريم”

وتابع منتقدا تغريدة “المعشني”:”وكأنه يتناسى الكثير من الإنجازات والمفاخر التي حققوها-بفضل الله-ثم بفضل الرعاية والعناية السامية منذ بدايات عصر النهضة المباركة. علينا ان نفتخر بشبابنا ومنجزاتنا ونفاخر بها الأمم.”

من المؤلم جدآ ان يصف احدهم شباب #سلطنة_عمان المعطاء والمجتهد والواعي بأنهم #جيل_البرجر_والايسكريم وكأنه يتناسى الكثير من الإنجازات والمفاخر التي حققوها-بفضل الله-ثم بفضل الرعاية والعناية السامية منذ بدايات عصر النهضة المباركة.

علينا ان نفتخر بشبابنا ومنجزاتنا ونفاخر بها الأمم. — اسحاق بن سالم السيابي (@ishaqsiabi) December 12, 2018

من جانبه رد البروفيسور والأكاديميالعماني الدكتور حيدر اللواتي منتقدا النائب علي بن أحمد:”جيل الشباب ليس#جيل_البرجر_والايسكريم وانما جيل المستقبل والأمل والعطاء والعلم والمعرفة”

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن) عبر الوسم موضحا:”الجيل الذي سيستمر في طريق البناء والتطوير ويحمل على عاتقه مسؤولية الحفاظ على منجزات نهضتنا، من وصفهم #جيل_البرجر_والايسكريم نحمله على محمل حسن، لم يقصد التقليل من شأنهم ولكنه لم يتوفق!”

جيل الشباب ليس #جيل_البرجر_والايسكريم وانما جيل المستقبل والأمل والعطاء والعلم والمعرفة



الجيل الذي سيستمر في طريق البناء والتطوير ويحمل على عاتقه مسؤولية الحفاظ على منجزات نهضتنا



من وصفهم #جيل_البرجر_والايسكريم نحمله على محمل حسن، لم يقصد التقليل من شأنهم ولكنه لم يتوفق! — د. حيدر اللواتي (@DrAl_Lawati) December 12, 2018

وتوالت الردود والانتقادات الحادة للنائب “المعشني” من قبل الشباب العماني.

أتقصد الجيل الذي تربى على أيدييكم؟؟ #جيل_البرجر_والايسكريم — ﴿أشواسين ، ١٤٢١هـَ (@ashwaseen) December 12, 2018