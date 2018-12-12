“جيل البرجر والأيس كريم”.. عضو بمجلس الشورى العُماني يثير غضب شباب السلطنة.. هكذا ردوا عليه

تسبب عضو مجلس الشورى العماني ورئيس لجنة الإعلام به علي بن أحمد المعشني، في موجة غضب واسعة بين العُمانيين على مواقع التواصل خاصة فئة الشباب.
وسبب الجدل الكبير هو ما دونه “المعشني” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر، حيث خاطب جيل الشباب في السلطنة وفق ما رصدته (وطن) بقوله:”تأملوا ياجيل (البرجر ، والايس كريم) هكذا كانت البدايات الاولى بل واصعب من ذلك بكثير”.
وأرفق بتغريدته صورة قديمة للسلطان قابوس في بداية تأسيس النهضة العُمانية، والمشاق التي واجهتها الأجيال الأولى في سبيل هذه النهضة.
الأمر الذي اعتبره الشباب العُماني إهانة لهم وتسخيف من جهدهم، فدشنوا وسم #جيل_البرجر_والآيسكريم، للرد على نائب مجلس الشورى ووجهوا له انتقادات لاذعة كما شارك بالوسم شخصيات عامة وسياسية بالسلطنة.
السياسي العُماني المعروف إسحاق سالم السيابي نائب رئيس مجلس الشورى السابق، انتقد هذه التصريحات وأكد أنه من المؤلم جدآ أن يصف أحدهم شباب #سلطنة_عمان المعطاء والمجتهد والواعي بأنهم #جيل_البرجر_والايسكريم”
وتابع منتقدا تغريدة “المعشني”:”وكأنه يتناسى الكثير من الإنجازات والمفاخر التي حققوها-بفضل الله-ثم بفضل الرعاية والعناية السامية منذ بدايات عصر النهضة المباركة. علينا ان نفتخر بشبابنا ومنجزاتنا ونفاخر بها الأمم.”
من جانبه رد البروفيسور والأكاديميالعماني الدكتور حيدر اللواتي منتقدا النائب علي بن أحمد:”جيل الشباب ليس#جيل_البرجر_والايسكريم وانما جيل المستقبل والأمل والعطاء والعلم والمعرفة”
وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن) عبر الوسم موضحا:”الجيل الذي سيستمر في طريق البناء والتطوير ويحمل على عاتقه مسؤولية الحفاظ على منجزات نهضتنا، من وصفهم #جيل_البرجر_والايسكريم نحمله على محمل حسن، لم يقصد التقليل من شأنهم ولكنه لم يتوفق!”
وتوالت الردود والانتقادات الحادة للنائب “المعشني” من قبل الشباب العماني.
ههههههههه جابها لنفسه ، مسكين ما يشوف الحين الشباب مترصدين لاي مسؤول يغلط إلا ويطيحوا فيه طيحه.
هههههه! رجعوا يشتموا بعضهم البعض ! حيلهم بينهم ! وهذا مستواهم الحقيقي بلا أقنعة ومساحيق التجميل! هذا عضو مجلس الشورى ! يا بخت من أعطاه صوته وبدل أن يعمل من أجل ناخبيه تحول إلى متملق يشتمهم ! بس كلامه بعيدا عن الإهانة والتحقير والتصغير كلام تافه ورخيص! من اللي قال له إن الآيس كريم والبرجر ماكانت موجودة في ذلك الوقت؟ في الخليج وحتى في مسقط نفسها كان يباع الآيس كريم بل بعض ولايات الشرقية في محلاتها الصغيرة جدا كان يباع المرطبات والآيس كريم ! يعني ليست جديدة وحتى البرجر ليست جديدة ! لو هو أرداد الفهلوة والتملق عن صدق لكان قال : جيل الانترنت والمواقع التواصل الاجتماعي والنقال والآيفون والسيارات الفارهة وووووو! لكن الأجمل أنه يفضح مستوى ضحل وسطحي لأعضاء مجلس الشورى المسقطي العماني ! ههههههه! النيران الصديقة بدأت تشتغل في مسقط وعمان!
حسبي الله ونعم الوكيل