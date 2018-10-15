نشرت صحيفة “العرب” القطرية مقطع فيديو للفنان القطري القدير عبد العزيز جاسم الذي وافته المنية الأحد بعد صراع مع المرض، يكشف فيه كواليس كتابته لمسرحية “ديرة العز” التي لقيت صدى واسع بعد أن تزامنت مع فرض الحصار على قطر.

واكد “جاسم” انه كتب المسرحية في أسابيع فقط لأنه عايش الأزمة مما سبب له صدمة، بعد أن تساءل كيف يُفعل بهم ذلك من “أخواله وأبناء عمومته”، في إشارة لدول الحصار.

واستنكر “جاسم” في حديثه أن يتم فرض حصار على الشعب القطري، مؤكدا على أن الخلافات السياسية بين الدول لا يجب ان يتم توظيفها ضد الشعوب.

وأوضح “جاسم” أنه بعد اندلاع الأزمة واكتشاف أن كل اتهامات دول الحصار عبارة عن افتراءات وإعلام موجه و”ساقط” و”تافه” توجه لعمل برنامج “في الصميم” الذي كان ينتقد إجرءات دول الحصار بحق الشعب القطري، مؤكدا بأنه كان ينتقد السياسات دون ان يتعرض للشعوب.

وأكد “جاسم” في لقائه بأن الحصار جلب لقطر فوائد كثيرة أبرزها تلاحم الشعب القطري مع قيادتها، مشيرا إلى أن المسرحية كتبها بأسلوب كوميدي ساخر من باب “شر البلية ما يضحك”، موضحا بان الحصار بلوى إلا أنها تضحك.

حديث الفنان الراحل #عبدالعزيز_جاسم عن مسرحية «ديرة العز» وظروف كتابتها بالتزامن مع الحصار الجائر على دولة قطر#عبدالعزيز_جاسم_في_ذمة_الله pic.twitter.com/fplqnm8SE8 — أخبار قطر (@AlArabNewsPaper) ١٤ أكتوبر ٢٠١٨

وكان الفنان القطري عبدالعزيز جاسم قد وافته المنية في العاصمة التايلاندية بانكوك بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز 61 عاماً.

وكانت بدايات الفنان الراحل في التمثيل عام 1977 على مسرح السد، ثم بدأ العمل مع الفنان غانم السليطي في مسلسل فايزالتوش عام 1979، وشكلا ثنائيا كوميديا لعدة سنوات، كما عمل في العديد من الأعمال الفنية وشارك في عدة مسلسلات خليجية محفورة في ذاكرة ووجدان الجمهور أبرزها حكم البشر وبعد الشتات ويوم آخر.

كما قدم إسهامات كثيرة في المسرح القطري أبرزها مسرحية الفرسان ووزير الناس والبترول ياحكومة وقدم العام الماضي آخر مسرحية له بعنوان”ديرة العز”، وهي من تأليفه، وحقق العمل إقبالا جماهيريا كبيرا.