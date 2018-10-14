مع الفضيحة المدوية التي يعيشها “أبو منشار” هذه الأيام في أعقاب اغتياله للكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول بطريقة غبية ومكشوفة، أكدت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية في معرض تعليقها على مقتل “خاشقجي”، على وجود تعاون إستخباراتي كبير بين إسرائيل والسعودية، موضحة أنه بالرغم من ذلك لم يتعلم السعوديين “كيف ينفذون الاغتيالات”.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية في تقرير لها إن “إسرائيل تتابع بترقب التطورات في قضية اختفاء خاشقجي، ولكنها لا تتطرق إلى الموضوع علنا”.

وذكرت الصحيفة أن “هناك تعاون بين الاستخبارات الإسرائيلية والسعودية في عدد من المجالات المشتركة…إذا كانت التقارير الواردة من اسطنبول صحيحة، فهي تشهد على أن هناك مجالا واحدا على الأقل لم تنقل فيه إسرائيل تعليماتها إلى السعودية، وهو (كيف يمكن تنفيذ الاغتيالات”.

ونقلت الصحيفة في تقريرها عن محلل الشؤون الاستخباراتية لديها رونين برغمان، قوله إنه “إذا كانت الاستخبارات السعودية هي المسؤولة عن اغتيال جمال خاشقجي والتخلص من جثمانه، من الصعب أن نصدق أنه تمت عملية لا تستند إلى الخبرة”.

وأضافت أن “إسرائيل، والولايات المتحدة، تهتمان بقضية اختفاء “خاشقجي”، الذي ليست هناك معلومات عنه منذ أن دخل إلى بناية القنصلية السعودية في اسطنبول، في الثاني من تشرين أول/ أكتوبر الجاري”.‎ ‎

وأثار الكشف عن تفاصيل عملية استهداف الكاتب السعودي جمال خاشقجي، وخاصة الإعلان عن أعضاء الفريق المشتبه في تورطهم بالعملية، عدة تساؤلات بشأن مدى كفاءة العملية والتخطيط السيء لها.

لم تتوقف تلك التساؤلات عند مناوئي السلطات السعودية فقط، بل تعدتها إلى أشخاص مؤيدين للحكومة السعودية حاولوا تبرئتها من التورط في العملية عبر القول إن التورط السعودي غير منطقي لأن العملية تبدو مكشوفة، ووصفها البعض بأنها عملية “غبية”.

لكن في ظل عجز السلطات السعودية عن تقديم دليل واضح يثبت مغادرة خاشقجي للقنصلية، يظل تورط السعودية الاحتمال الأقرب للصحة، خاصة مع تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال فيه إن السعودية تبدو ضالعة في العملية. كما كشفت صحيفة واشنطن بوست أن المخابرات الأمريكية اعترضت مراسلات لمسؤولين سعوديين تشير إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان هو من أمر بعملية لاستدراج جمل خاشقجي للسعودية واعتقاله.

وحتى بعد الإعلان التركي عن الشخصيات والأسماء المشتبه بها، لم تتحرك السلطات السعودية للتحفظ عليهم ولو بصورة مبدئية للتحقيق معهم بشأن الاتهامات الموجهة لهم، ولم يصدر أي رد فعل رسمي سعودي حتى الآن بخصوص هؤلاء المتهمين، مما يدفع إلى الاعتقاد بوجود تورط رسمي في العملية.

ورصد مراقبون عن العديد من الأخطاء التي ارتكبها منفذوا الجريمة، لعل أبرزها سوء التوقيت واختيار المكان والاستعانة بأشخاص معروفين واستخدامهم جوازات سفر حقيقية، بالاضافة إلى الارتباك الإعلامي.