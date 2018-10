تعليقا على ما كشفته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن حقيقته، شن المحلل السياسي البريطاني والخبير الأمني أندرياس كريغ، هجوما عنيفا على المستشار بالديوان الملكي السعودي سعود القحطاني، واصفا إياه بـ”ستيف بانون السعودية” الذي تحول من مجرد نكرة إلى مستشار لـ”ابن سلمان”.

وقال “كريغ” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” سعود القحطاني هو “ستيف بانون” السعودية وهو من إبتكر أكثر القصص والسياسات كارثية للسعودية.”

وأضاف: ” ترقى من “مجرد نكرة إلى المستشار الرئيسي لـ محمد بن سلمان.. فهو سُميّ ومندفع يعاني من عقدة نقص”.

⁦@saudq1978⁩ Saud #Qahtani as the #Saudi Steve Bannon has conceived the most disastrous narratives & policies for #KSA – he was promoted from a no one to a key millennial advisor of #MbS: he is toxic, impulsive with an inferiority complex https://t.co/UHiBSBxgQH

— Dr Andreas Krieg (@andreas_krieg) October 13, 2018