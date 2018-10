صدم الملاكم الأمريكي ديونتاي وايلدر (32 عاماً)، مثشاهدي أحد البرامج التلفزيونية الأمريكية، بعدما أقدم على توجيه لكمة قوية لأحد العاملين الذي كان متنكراً بزيّ كرتونيّ، ما تسبب بكسرِ فكّه، دون قصد.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، فإن الملاكم قدّم اعتذاره عمّا بدرَ منه، وأشارت إلى أنه لم يدرك وجود شخص داخل الزي الكرتوني.

Deontay Wilder was asked to show off his punching power by hitting a mascot…

He didn’t realise a real human was inside the costume 🙈

Someone’s jaw has been broke 😳

📹 ESPN pic.twitter.com/dc5egKGJJ5

— Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) ١٣ أكتوبر ٢٠١٨