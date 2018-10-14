صدمَ مقطع فيديو لمواطن سعودي، في المدينة المنوّرة، أطلق كلابه على قطّة لتعذيبها بطريقةٍ وحشيّة، روّاد مواقع التواصل.

وطالب مغرّدون عبر وسم #معذب_القطط_بالكلاب، وطالبوا بالقبض عليه ومعاقبته على فعلته. قبل أن تعلن السلطات السعودية اعتقالها المتهم.

لا تتخلى عن حيوان بسبب عدم الصبر أو عدم الرغبة في معالجته إذا مرض..إنهم أرواح تتألم و تخاااااااف إذا رميت في الشااااارع..أقل شي يحصل أنها تعااااني لإيجاد الطعام و الماء..🔥🔥 اعلم بأن اللحظة التي تدخلهم بيتك يبدأ الحساب..إتق الله فيهم #معذب_القطط_بالكلاب #الصمت_مرات_يكون — Snowblue (@VelvetRing) ١٣ أكتوبر ٢٠١٨

هذا حطوة بشبك كلاب وخلوها متزع لحمة لين يحس بالي يسوية في مخلوقات الله #معذب_القطط_بالكلاب — العتيبى (@fay22262) ١٤ أكتوبر ٢٠١٨