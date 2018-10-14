صدمَ مقطع فيديو لمواطن سعودي، في المدينة المنوّرة، أطلق كلابه على قطّة لتعذيبها بطريقةٍ وحشيّة، روّاد مواقع التواصل.

وطالب مغرّدون عبر وسم ، وطالبوا بالقبض عليه ومعاقبته على فعلته. قبل أن تعلن السلطات اعتقالها المتهم.

 