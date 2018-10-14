قال المعارض السعودي المقيم في كندا، عمر بن عبد العزيز، إن السلطات السعودية تجسست عليه وعلى صديقه الصحفي المختفي جمال خاشقجي، عبر برنامج تجسس حاسوبي.

وأضاف عبد العزيز في حوار مع شبكة “سي بي إس” الكندية الرسمية، أن السلطات تجسست على محادثات خاشقجي معه ومع نشطاء آخرين.

وأوضح في هذا الإطار: “هم تنصّتوا على محادثاتي مع خاشقجي، وعلى محادثات خاشقجي مع نشطاء آخرين في كندا والولايات المتحدة وتركيا والسعودية”.

وأشار عبد العزيز إلى أن مختبر أبحاث “سيتيزن لاب” التابع لجامعة تورونتو الكندية أجرى دراسة على عمليات التنصت التي تعرض لها.

وبيّن أن “المختبر أكد في تقريره وجود أدلة على استهدافي واستهداف خاشقجي من قبل برامج تجسس قوية تُباع للدول”.

وأعرب عبد العزيز عن قلقه من أن يلقى ذات المصير الذي لقيه خاشقجي، مضيفا أن “صوت خاشقجي كان يسبب الصداع للحكومة السعودية”.

ولفت المعارض السعودي إلى أن “خاشقجي كان يشعر بالأمان في الولايات المتحدة”.

وذكر عبد العزيز أن “آخر محادثة هاتفية له مع خاشقجي كانت في 28 سبتمبر/أيلول الماضي، قبل مغادرته الولايات المتحدة، وكان يحضّر أوراقا بخصوص الزواج”.

واختفت آثار خاشقجي في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.

وقالت خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، في تصريحات إعلامية، إنها رافقته حتى مبنى القنصلية بإسطنبول، وإنه دخل المبنى ولم يخرج منه.

فيما تنفي الرياض ذلك، وتقول إن الرجل زار القنصلية بالفعل، لكنه غادرها بعد وقت قصير.

والسبت، نفى وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود، صدور أوامر رسمية بقتل خاشقجي، مؤكدًا “حرص المملكة التام على مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج”.

وقال الوزير، في بيان، إن بلاده “تشجب وتستنكر ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات زائفة” بشأن القضية.

وأضاف: “ننوه بالتعاون مع الأشقاء في تركيا، من خلال لجنة التحقيق المشتركة في قضية اختفاء جمال خاشقجي، وغيرها من القنوات الرسمية”.