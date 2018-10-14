لا يتوقف المرتزق الأردني يوسف علاونة المقرب جدا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “أبو منشار” وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد “شيطان العرب” عن ممارسة ارتزاقه، في سبيل حفنات “الرز” التي يتلقاها من أولياء نعمته.

هذه المرة، وتزامنا مع حالة الغضب التي تكتنف غالبية دول العالم على اختفاء الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي وإشارتها لمسؤولية “أبو منشار” عن مقتله، خرج “علاونة” في فيديو جديد ليهاجم قطر، مهددا إياها بإزاحتها من الوجود، معلنا أنها يتحدث بلسان السعودية وانه مكلف منها رسميا بإيصال هذه الرسالة.

وبحسب الفيديو المنشور الذي رصدته “وطن”، وصف “علاونة” قطر بـ”النتوء الجغرافي.. الزائدة الجغرافية والدمل الجغرافي”، موجها تهديدا مباشرا لها قائلا:”إذا ما احترمت نفسها راح تروح ورا الشمس”، على حد قوله.

وأكد “علاونة” في الفيديو، بأنه يتحدث رسميا باسم السعودية قائلا:” أنا مفوض بهذا التهديد”، ليؤكد تهديده بالقول:” أنا مفوض من المملكة العربية السعودية بهذا التهديد”.

تهديد رسمي خطير من قبل النسناس لدولة قطر بإسم المملكة العربية السعودية🔥 pic.twitter.com/dY8Ph4Tsy5 — 🌍المحقق العام🌍 (@almuhaqqalaam) October 13, 2018

ويأتي هذا التهديد لقطر في وقت ويشهد فيه الديوان الملكي السعودي ومؤسسات الدولة حاليا حالة ارتباك كبيرة، بعد ظهور أدلة قاطعة تدين النظام السعودي وتثبت تورط “أبو منشار” باغتيال “خاشقجي” داخل قنصلية المملكة بتركيا.

ويشار أيضا إلى أنه في خضم المتابعات الإعلامية لقضية اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، تناول الإعلام السعودي القضية بزوايا مختلفة؛ تراوحت بين التجاهل، ثم الانشغال بتفصيلات لا تصب في صلب القضية، التي شغلت الرأي العام العربي والعالمي، ومحاولة صرف الانتباه إلى تفاصيل أخرى، محملا ومتهما قطر المسؤولية عن اختفاء “خاشقجي”، مهاجما قناة “الجزيرة” التي تمكنت من هزيمة جميع الوسائل الإعلامية التابعة لدول الحصار بالعمل على انهيار السعودية وتلفيق الاتهامات لها.

يشار إلى أن هذا التهديد لقطر، جاء بعد ايام من خروجه “علاونة”، ليعلق على مقتل جمال خاشقجي مؤكدا بما لا يدع مجالا للشك مسؤولية “أبو منشار” عن مقتله.

وفي فيديو نشره عبر قناته على يوتيوب وتداول الناشطون أجزاء منه، أكد “علاونة” أن “خاشقجي” قتل نتيجة ما وصفه بالصراع بين أمراء سعوديين على السلطة.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”، قد أوضح “علاونة” الذي لا ينطق بحرف إلا بتوجيهات من أسياده، بأن “خاشقجي” انحاز لأمراء من أبناء وأحفاد مؤسس السعودية عبد العزيز آل سعود الذين رغبوا في مشاركة “أبو منشار” بالسلطة، مؤكدا بأن “خاشقجي” دفع ثمن مساندته لهؤلاء الأمراء، في إشارة لبعض الامراء الغير راغبين بتولي “أبو منشار” سدة الحكم في السعودية.