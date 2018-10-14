في حملة سعودية ممنهجة للضغط على صناع القرار الأمريكي لأجل الجنوح لجانب المملكة فيما يخص أزمة “خاشقجي” وردا على تهديدات “ترامب” الأخيرة لولي العهد السعودي، أطلق “ابن سلمان” صبيانه على رأسهم “دليم” لتهديد الأمريكيين وإرسال رسالة مفادها أن الاقتصاد الأمريكي سيلحقه ضررا كبيرا في حال اتجه ترامب لفرض عقوبات بالفعل على الرياض.

سنرد بإجراء أكبر

أوضح مصدر سعودي مسؤول رفض بلاده “التام” لـ”التلويح بفرض عقوبات اقتصادية” على خلفية قضية اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي منذ دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول، ومطالبة الرياض بكشف الحقيقة حول اختفائه.

وقال المصدر المسؤول، حسبما نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن “المملكة تؤكد أنها إذا تلقت أي إجراء فسوف ترد عليه بإجراء أكبر”، قائلا إن للاقتصاد السعودي دورا مؤثرا وحيويا في الاقتصاد العالمي ولا يتأثر إلا بتأثر هذا الاقتصاد كله.

وبحسب المصدر ذاته، أكدت السعودية “رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها، سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام الضغوط السياسية، أو ترديد الاتهامات الزائفة التي لن تنال من المملكة ومواقفها الراسخة ومكانتها العربية والإسلامية والدولية”.

تركي الدخيل يدخل على الخط: واشنطن تطعن نفسها

وفي تهديد مباشر يحمل وجهة نظر سيده “ابن سلمان”، قال مدير قناة العربية السعودية الإعلامي تركي الدخيل، إن اتجاه واشنطن لفرض عقوبات على الرياض، على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي قد يسفر عنه عدد من “العواقب” منها التقارب بين طهران والرياض، وإقامة قاعدة عسكرية روسية في تبوك شمال غرب المملكة.

وكتب الدخيل في مقال على موقع “العربية نت” بعنوان “العقوبات الأمريكية على الرياض تعني أن واشنطن تطعن نفسها”، إنه “إذا وقعت عقوبات أمريكية على السعودية، فسوف نكون أمام كارثة اقتصادية تهز العالم، فالرياض عاصمة وقوده، والمس بها سيصيب إنتاج النفط قبل أي شيء حيوي آخر. مثل عدم التزام السعودية بإنتاج السبعة ملايين برميل ونصف”.

وتابع: “إذا كان سعر 80 دولارا قد أغضب الرئيس ترامب، فلا يستبعد أحد أن يقفز السعر إلى مئة ومئتي دولار وربما ضعف هذا الرقم، بل ربما تصبح عملة تسعير برميل النفط هي العملة الصينية اليوان بدلاً من الدولار، والنفط هو أهم سلعة تتداول بالدولار اليوم”.

وأضاف الدخيل، “سيرمي ذلك كله العالم الإسلامي في أحضان إيران التي ستكون أقرب إلى الرياض من واشنطن”.

كما تطرق الدخيل إلى خيارات أخرى قد تلجأ إليها الرياض في حال قررت واشنطن معاقبتها، حيث قال إن “فرض عقوبات من أي نوع على السعودية من قبل الغرب، سيدفعها إلى خيارات أخرى قالها الرئيس ترامب بنفسه قبل أيام، إن روسيا والصين بديلتان جاهزتان لتلبية احتياجات الرياض العسكرية وغيرها، ولا يستبعد أحد أن تجد من آثار هذه العقوبات قاعدة عسكرية روسية في تبوك شمال غرب السعودية، في المنطقة الساخنة لمربع سوريا وإسرائيل ولبنان والعراق”.

حماس وحزب الله أصدقاء

وأضاف الدخيل، “في وقت يعني تحول حماس وحزب الله من عدوين إلى صديقين، كما أن الاقتراب لهذا الحد من روسيا سيؤدي للاقتراب من إيران وربما التصالح معها”.

كما أشار مدير قناة العربية، إلى حجم مبيعات السلاح بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، وقال “لن يكون غريبا وقف شراء الرياض الأسلحة من أمريكا، الرياض أهم زبون للشركات الأمريكية، فالسعودية تشتري 10 بالمئة من مبيعات شركات السلاح في أمريكا، و85 بالمئة من الجيش الأمريكي، فيما يبقى لبقية دول العالم خمسة في المئة فقط، بالإضافة إلى تصفية أصول واستثمارات الرياض في الحكومة الأمريكية والبالغة 800 مليار دولار”.

وتابع “كما ستحرم الولايات المتحدة من السوق السعودية التي تعتبر أحد أكبر عشرين اقتصادا في العالم”.

ووصف الدخيل هذه الإجراءات بـ”البسيطة، كما ستحرم الولايات المتحدة من السوق السعودية التي تعتبر أحد أكبر عشرين اقتصادا في العالم”.

واختتم الدخيل مقاله بأن “واشنطن بفرض عقوبات على الرياض ستطعن اقتصادها في مقتل، وهي تظن أنها تطعن الرياض وحدها”.

“دليم” يعود للساحة

وبعاد غياب مثير للجدل استمر أيام، ها هو مستشار “ابن سلمان” المقرب وقائد جيش ذبابه الإلكتروني يعود للساحة من جديد ويغرد بأوامر من سيده ردا على التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولوحت بها بعض الدول الأوروبية بفرض عقوبات على المملكة بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال القحطاني عبر حسابه بموقع تويتر وفقا لما رصدته (وطن)، “حين يتكلم الكبار: نرفض أي تهديدات أو ضغوطات سياسية، مواقفنا راسخة ومكانتنا واضحة.. تلك المساعي الواهنة كسابقاتها هي الزوال”.

حين يتكلم الكبار: نرفض أي تهديدات أوضغوطات سياسية ، مواقفنا راسخة ومكانتنا واضحة .. تلك المساعي الواهنة كسابقاتها هو الزوال.

.#لازما_العايل_زمينا — سعود القحطاني (@saudq1978) October 14, 2018

وأكدت تقارير إعلامية أن جمال خاشقجي أبلغ أصدقاءه بأنه تلقى مكالمات من مسؤول سعودي كبير، حثه على إنهاء منفاه الاختياري والعودة إلى الرياض.

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” تضمنت الدعوة وعدا بالعودة الآمنة وحتى الحصول على وظيفة مقربة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لكن خاشقجي قال لأصدقائه أنه لا يثق في العرض أو المسؤول الذي يسلمه، وهو سعود القحطاني، وهو مستشار ولي العهد يبلغ من العمر 40 عاما.

“ترامب” يسعى لحلب المزيد

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد توعد المملكة العربية السعودية بعقاب شديد في حال أثبتت التحقيقات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول بتركيا، مستبعدا فرض عقوبات على مبيعات الأسلحة للمملكة حتى لا يضر بالوظائف الأمريكية.

وشوهد خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.

ورد القحطاني أمس السبت على التقارير التي تتهمه بالضلوع في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وتقطيع جثته.

ونشر القحطاني سلسلة من التغريدات على حسابه على “تويتر”، يظهر فيها عدم اكتراثه بما يقال عنه، مضيفا: “اتهموني أيضا أنني وراء قنوات بي أوت كيو وأنني جزار قطعت جثة إنسان وهو حي، يعني (ديكستر) القرن، نسيت وقبلها أيضا قالوا إنني هاكرز محترف”.