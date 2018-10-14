يبدو أن الأمير السعودي الملياردير الوليد بن طلال يغرد مساندة للمملكة في أزمة جمال خاشقجي رغما عنه وبأوامر عليا.

ولفت نشطاء ومغردون إلى أن هذا ظهر جليا في تغريدته الأخيرة التي تعمد فيها تجاهل ذكر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

قصدك: الله ثم ولي العهد ثم الملك ثم الوطن.. أليس كذلك؟ — عبد الله الأول (@arrboolla) October 14, 2018

فين ولى العهد يلا — machinesonly (@badmoodmo) October 14, 2018

وكان “ابن طلال” قد غرد عبر وسم #لازما_العايل_زمينا الذي أطلقه سعود القحطاني خصيصا لهذا الشأن وروجه الذباب الإلكتروني، ما نصه “الله ثم الملك ثم الوطن” متجاهلا ذكر “ابن سلمان”.

الله ثم الملك ثم الوطن#لازما_العايل_زمينا pic.twitter.com/1nbw4zEYxt — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) October 14, 2018

ورد عليه أحد النشطاء ساخرا:”الله ثم الملك ثم ولى العهد ثم الريتز كارلتون “.

الله ثم الملك ثم ولى العهد ثم الريتز كارلتون ..!!😂😂 — Ahmed Mahmoud (@AhmedMa30011773) October 14, 2018

وين ولي العهد ؟ — sa (@ssoo6600) October 14, 2018

وأشار آخرون إلى أن هذه التغريدات قصد من خلالها التطبيل حتى لا يعود للسجن والحلب مرة أخرى.

السجن برد اليومين دول يااخ على لازم التويته دى اهى تبعده شويه عن جدرانه بس حسابه عند الله عسير علشان بينافق هذا الثور الهائج …تحياتى اخى على العبد الله — tarek elesely (@TarekElesely) October 14, 2018

ولي العهد لاتنسى — TareqBinEssa (@TareqBinEssa) October 14, 2018

ويواصل الإعلام السعودي مسلسل تزييف الحقائق المتعلقة باختفاء الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي منذ الثاني من اكتوبر الجاري بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول.

ولم تتوان صحفٌ وقنواتٌ سعودية نشر أكاذيب، فضحتها وسائل إعلامٍ عالمية، كان في مقدّمته شبكة CNN الإخبارية التي اكدت أن السلطات السعودية تمنع “صلاح” النجل الأكبر لخاشقجي من السفر خارج المملكة منذ 3 شهور من خلال إبطال جواز سفره.

واليوم زعمت صحيفة “عكاظ” السعودية أن أسرة جمال خاشقجي تشكر “ولاة الأمر على حرصهم على ابنهم جمال”!. كما جاء في خبرٍ نشرته، وواضح أنه صيغ كما أريد له من الديوان الملكي، بدليل الضغوط التي تتعرّض لها العائلة لتظهر بمظهر المساند لولي العهد محمد بن سلمان، المتوّرط في قضية اختفاء الكاتب الصحفيّ.

أما قناة “العربية” فهي الأخرى مستمرة في نشر الأخبار المكذوبة، إذ نشرت على لسان الزوجة السابقة لخاشقجي نفيها وأفراد الأسرى معرفتها بخطيبة جمال التركية “خديجة جنكيز”.على الرّغم من أنّ وسائل إعلام معروفة على مستوى العالم تحدثت الى “جنكيز” وتنقل عنها روايتها لما حدث مع خطيبها قبل دخوله الى قنصلية بلاده في اسطنبول.

جديرٌ بالذّكر أن شبكة CNN الأمريكية نقلت عن مصادر مقربة من عائلة جمال خاشقجي، أن نجله الأكبر “صلاح” غير قادر على السفر خارج المملكة، دون إعطائه أي تفسيرات حول أسباب المنع، من قبل السلطات السعودية.