يبدو أن الأمير السعودي الملياردير يغرد مساندة للمملكة في أزمة رغما عنه وبأوامر عليا.

 

ولفت نشطاء ومغردون إلى أن هذا ظهر جليا في تغريدته الأخيرة التي تعمد فيها تجاهل ذكر .

وكان “ابن طلال” قد غرد عبر وسم #لازما_العايل_زمينا الذي أطلقه خصيصا لهذا الشأن وروجه الذباب الإلكتروني، ما نصه “الله ثم الملك ثم الوطن” متجاهلا ذكر “ابن سلمان”.

ورد عليه أحد النشطاء ساخرا:”الله ثم الملك ثم ولى العهد ثم الريتز كارلتون “.

وأشار آخرون إلى أن هذه التغريدات قصد من خلالها التطبيل حتى لا يعود للسجن والحلب مرة أخرى.

ويواصل الإعلام السعودي مسلسل تزييف الحقائق المتعلقة باختفاء الكاتب الصحفي السعودي جمال منذ الثاني من اكتوبر الجاري بعد دخوله القنصلية في اسطنبول.

 

ولم تتوان صحفٌ وقنواتٌ سعودية نشر أكاذيب، فضحتها وسائل إعلامٍ عالمية، كان في مقدّمته شبكة CNN الإخبارية التي اكدت أن السلطات السعودية تمنع “صلاح” النجل الأكبر لخاشقجي من السفر خارج المملكة منذ 3 شهور من خلال إبطال جواز سفره.

 

واليوم زعمت صحيفة “” السعودية أن أسرة جمال خاشقجي تشكر “ولاة الأمر على حرصهم على ابنهم جمال”!. كما جاء في خبرٍ نشرته، وواضح أنه صيغ كما أريد له من الديوان الملكي، بدليل الضغوط التي تتعرّض لها العائلة لتظهر بمظهر المساند لولي العهد محمد بن سلمان، المتوّرط في قضية اختفاء الكاتب الصحفيّ.

أما قناة “” فهي الأخرى مستمرة في نشر الأخبار المكذوبة، إذ نشرت على لسان الزوجة السابقة لخاشقجي نفيها وأفراد الأسرى معرفتها بخطيبة جمال التركية “”.على الرّغم من أنّ وسائل إعلام معروفة على مستوى العالم تحدثت الى “جنكيز” وتنقل عنها روايتها لما حدث مع خطيبها قبل دخوله الى قنصلية بلاده في اسطنبول.

 

جديرٌ بالذّكر أن شبكة CNN الأمريكية نقلت عن مصادر مقربة من ، أن نجله الأكبر “صلاح” غير قادر على السفر خارج المملكة، دون إعطائه أي تفسيرات حول أسباب المنع، من قبل السلطات السعودية.