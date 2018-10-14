رغم انحسار تغريداته خلال الفترة الأخيرة واقتصارها على أدعية الصباح والمساء منذ قرار وقفه عن الخطابة الشهر الماضي، إلا ان الداعية السعودي محمد العريفي وكغيره من مطبلي النظام لا مانع لديه وصلة تطبيل لحكام السعودية بين الحينة والأخرى أملا في إعادته للخطابة وكسب ود “ابن سلمان”.

ومع ازياد حالة الخناق على النظام الحاكم في السعودية مع احتمالية تورط “ابن سلمان” الكبيرة في مقتل أو اختفاء الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، خرج “العريفي” من ليدعو الجميع بالدعاء لولاة الأمر، وعدم تصديق ما ينشر في وسائل الإعلام حول مقتل “خاشقجي”.

وقال “العريفي” في تدوينته التي أرفقها بصور للملك سلمان وولي عهده:” لا ينبغي للعاقل أن يجعل عقله تبعاً لكل من شكك في وطنه، أو زعزع الأمن ]فـتـبـيّـنوا أن تصيبوا قوماً بجهالة [“.

وأضاف مخاطبا متابعيه:” ادعُ بصدق للوطن وولاة الأمر، بالتوفيق والسداد واشمل بدعائك جميع بلدان المسلمين، بالحماية والرعاية والأمن والأمان”.

..

لا ينبغي للعاقل أن يجعل عقله تبعاً لكل من شكك في وطنه، أو زعزع الأمن { فـتـبـيّـنوا أن تصيبوا قوماً بجهالة } ادعُ بصدق للوطن وولاة الأمر، بالتوفيق والسداد

واشمل بدعائك جميع بلدان المسلمين، بالحماية والرعاية والأمن والأمان

.. pic.twitter.com/xNnsPoQPSh — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) October 13, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى:” قال ابن الجوزي: فمَن حفظَ لسانهُ لأجلِ الله في الدنيا، أطلقَ اللهُ لسانهُ بالشهادة عندَ الموتِ ولقاءِ الله . ومَن سَرَّح لسانهُ في أعراضِ المسلمين، واتبعَ عَوراتهم، أمسكَ اللهُ لسانهُ عن الشهادةِ عند الموت”.

..

قال ابن الجوزي: فمَن حفظَ لسانهُ لأجلِ الله في الدنيا، أطلقَ اللهُ لسانهُ بالشهادة عندَ الموتِ ولقاءِ الله

.

ومَن سَرَّح لسانهُ في أعراضِ المسلمين، واتبعَ عَوراتهم،

أمسكَ اللهُ لسانهُ عن الشهادةِ عند الموت [بحر الدموع | ص 124]

… pic.twitter.com/18Yb4XlrM4 — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) October 13, 2018

تغريدة “العريفي” كانت بمثابة فتحه بابا من أبواب جهنم عليه، حيث شن المغردون هجوما عنيفا عليه، واصفين إياه بـ”المطبل” المدافع عن سفاحين وجزارين، متهمين إياه ببيع دينه، سائلين إياه عن مصير الداعاة سلمان العودة وسفر الحوالي والكاتب الصحفي جمال خاشقجي.

ياشيخ أتعنى بالصورة-الاشراك بالله؟تضع صورة-بشر-وتربطها ببيت الله الحرام وكأنك تقول-هذامن ذاك-مع ان هذا بيت الله وذاك-عبدمن عبيد الله-هل تخشى ال سعود ولاتخشى الله؟لااقول لك الاتدافع عن-اولياء نعمتك-لكن احترس حتى لاتقع فى شرك وانت لاتدرى لافضل ل ال سعودعلى بيت الله بل الفضل كله لله — ايمن عبد الحميد (@aymnmosa) October 13, 2018

تدافع عن قتلة وسفاحين يا مجرم

لهذه الدرجة بعت دينك يا رخيص

دماء خاشقجي في رقبتك

ورقبة كل منافقين الحكام من اشكالك — محمد الحربي (@mblles21) October 13, 2018

يا ابن الكلب يا عريفي … أين العودة ؟ … أين سفر الحوالي ؟ .. أين خاشقجي ؟ … لعنة الله عليك يا نجس … لعنة الله عليك يا عبد من عبيد آل طقوع أبناء الحرام … الله ينصر إيران الشريفة عليكم ونفرح بنكساركم يا صهاينة العرب — نايف الشمري (@Naeif67216462) October 14, 2018

هذه التغريده بعد التهديد والا قبل التهديد

وإلا على رأي إخوانا العراقيين من كيفك والا بالقندره — ويكيليكس الوطن العربي (@weklex555) October 13, 2018

تدعون للظلمة خوفآ على انفسكم وهذا هو النفاق فاما اصمتو أو قولو كلام حق في وجه سلطان جائر — قاهر الشيعة (@MPmtB4JxUYqain2) October 13, 2018

لو ضليتك مخروس احسنلك pic.twitter.com/QyCGxwvomx — Mutaz Qunnis (@MQunees) October 13, 2018