كشف الإعلامي الإسرائيلي والباحث الأكاديمي في “معهد بيجين-سادات للسلام” إيدي كوهين عن قيام مستشار الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ بإنفاق أكثر من 50 مليون ريال في مصر خلال فترة وجيزة، في وقت يعاني فيه نسبة كبيرة من السعوديين من الفقر وارتفاع الضرائب التي أنهكتهم.

وقال “كوهين” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” من مصادر خاصة: في ظل الضرائب والتقشف في السعودية والحرب على الفساد تركي ال الشيخ يصرف 50مليون ريال خلال فتره وجيزة في مصر والشعب السعودي الفقير الى الله احوج بهذه المبالغ الطائلة التي تبعثر هنا وهناك. كل التعاطف مع الشعب السعودي الاصيل ونعم للسلام بين اسرائيل والسعودية.”

من مصادر خاصة: في ظل الضرائب والتقشف في السعوديه والحرب على الفساد تركي ال الشيخ يصرف 50مليون ريال خلال فتره وجيزه في مصر والشعب السعودي الفقير الى الله احوج بهذه المبالغ الطائله التي تبعثر هنا وهناك. كل التعاطف مع الشعب السعودي الاصيل ونعم للسلام بين اسرائيل والسعودية. — ايدي كوهين אדי כהן (@EdyCohen) October 14, 2018

يشار إلى أن انفاقات تركي آل الشيخ بدأت منذ رغبته في دخول المجال الرياضي في مصر، عندما قام بدعم النادي الأهلي المصري بمبلغ تجاوز 260 مليون جنيه، ومن ثم إعلانه شراء نادي “الأسيوطي” وتسميته بنادي “بيراميدز” وضمه إليه أغلب اللاعبين المحترفين في الدوري المصري، وكذلك اطلاقه قناة خاصة بالنادي.

ومع تزايد المشاكل وارتفاع درجات الغضب ضده في مصر، أعلن “آل الشيخ” سحب استثماراته منها، ليقوم بإنفاق مبالغ اخرى في الهواء دون أي اعتبار لمصير الفقراء في بلاده.

وآخر هذا البذخ، هو ما كشفه نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، بأن رئيس هيئة الرياضة في السعودية تركي آل الشيخ، قرر التنازل عن قناة بيراميدز وإهدائها إلى الزمالك.

وأضاف منصور، أن كل التفاصيل الرسمية سيعلن عنها خلال الأيام القادمة، بعد الاجتماع مع إدارة القناة لاستلام مقاليد الأمور بشكل رسمي.

كما قرر منصور إطلاق اسم آل الشيخ على المبنى الاجتماعي الجديد بمقر القلعة البيضاء، تقديرا للدعم المادي والمعنوي الذي قدمه آل الشيخ للزمالك.

وقال منصور في مؤتمر صحفي داخل نادي الزمالك: “تركي آل شيخ دعم نادي الزمالك بأموال وصلت لما يقرب من 280 مليون جنيه، والتي جاء أبرزها التعاقد مع السويسري كريستيان جروس والثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي”.