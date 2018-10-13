دار سجال تويتري حاد بين المذيع البارز بقناة “الجزيرة” جمال ريان، ومستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد تطور إلى تطاول الأخير على “ريان” بعد أن وضعه في الزاوية بشأن قضية اختفاء خاشقجي التي ربما يكون للإمارات دور كبير بها.

البداية كانت عند مستشار ابن زايد عندما غرد مطبلا لولي العهد السعودي ومدافعا عنه:”تبا لكل من يستغل مأساة اختفاء الإعلامي #جمال_خاشقجي استغلالا سياسيا للإساءة للسعودية وعرقلة مسارها الاصلاحي.”

تبا لكل من يستغل مأساة اختفاء الإعلامي #جمال_خاشقجي استغلالا سياسيا للإساءة للسعودية وعرقلة مسارها الاصلاحي. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) October 12, 2018

ليحرجه “ريان” برد مفحم قائلا:”هذه التغريدة لذر الرماد في العيون، رغم علمك يا دكتور ان كارثة انسانية وقعت ، وتعلم جيدا من يقف ورائها، وانها ضعت السعودية في مواجهة مع العالم والرأي العام الدولي”

وتابع:”بالمناسبة لماذا هذا الصمت الرهيب للشيخ محمد بن زايد؟ ”

هذه التغريدة لذر الرماد في العيون، رغم علمك يا دكتور ان كارثة انسانية وقعت ، وتعلم جيدا من يقف ورائها، وانها ضعت السعودية في مواجهة مع العالم والرأي العام الدولي ، بالمناسبة لماذا هذا الصمت الرهيب للشيخ محمد بن زايد؟ #الخليج #الامارات #السعودية https://t.co/sfvqCQxQVu — جمال ريان (@jamalrayyan) October 13, 2018

ولم يجد الأكاديمي الإماراتي ردا غير أن دون “هذه التغريدة يا استاذ جمال لإزالة الغبش عن العيون المصابة بقصر في البصر وضعف في البصيرة.”

هذه التغريدة يا استاذ جمال لإزالة الغبش عن العيون المصابة بقصر في البصر وضعف في البصيرة. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) October 13, 2018

ليضعه مذيع الجزيرة في الزاوية برد ملجم جديد لمح فيه إلى إمكانية تورط الإمارات في عملية تصفية خاشقجي:”اختفاء جمال خاشقجي ، زلزال سياسي وانساني هز العالم، لن توقف ارتداداته تغريدة منك يا دكتور ، اتمنى ان لا يكون للشيخ محمد بن زايد اي علاقة ، لان العقاب شديد”

اختفاء جمال خاشقجي ، زلزال سياسي وانساني هز العالم، لن توقف ارتداداته تغريدة منك يا دكتور ، اتمنى ان لا يكون للشيخ محمد بن زايد اي علاقة ، لان العقاب شديد #السعودية #الامارات #الخليج https://t.co/6kAO76Oybo — جمال ريان (@jamalrayyan) October 13, 2018

هنا ثار جنون مستشار “ابن زايد” وتحول من النقاش لـ(الردح) وأخذ في التطاول على جمال ريان بعيدا عن موضوع النقاش.

وبالطبع لم ينسى أن يهاجم قناة “الجزيرة” أيضا ودون ما نصه:”اختفاء #جمال_خاشقجي زلزال لكن حضرتك ومن معك في القناة التي لا تخشى الله اخذتم في توظيفه سياسيا للإساءة للسعودية. فمليون تبا لكم.”

وتابع وصلة الردح الإماراتية:”ثم لماذا هذا الهوس الذي ينتابك تجاه الشيخ محمد بن زايد، هل يسبب لك التهابا وألما في زائدة في مكان ما. استح على دمك ولا تذكر الشيخ محمد بن زايد من جديد”

اختفاء #جمال_خاشقجي زلزال لكن حضرتك ومن معك في القناة التي لا تخشى الله اخذتم في توظيفه سياسيا للإساءة للسعودية. فمليون تبا لكم. ثم لماذا هذا الهوس الذي ينتابك تجاه الشيخ محمد بن زايد، هل يسبب لك التهابا وألما في زائدة في مكان ما. استح على دمك ولا تذكر الشيخ محمد بن زايد من جديد — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) October 13, 2018

ليفحمه “ريان” بتغريدة ثالثة لم يرد عليها الأكاديمي الإماراتي إلى الآن:”باعتبارك يا دكتور مستشارا سياسيا مقربا من الشيخ محمد بن زايد، ارجو منك ان تطلعه فقط على ما وصلني من الامارات من تهديدات بالقتل موثقة بالصوت والصورة عليها أرقام هواتف اماراتية فضلا عن صور جنسية مفبركة وطعن وقذف في شرف والدي ، دفعتني التوجه الى المحمة في لاهاي”

باعتبارك يا دكتور مستشارا سياسيا مقربا من الشيخ محمد بن زايد،ارجو منك ان تطلعه فقط على ما وصلني من الامارات من تهديدات بالقتل موثقة بالصوت والصورة عليهاأرقام هواتف اماراتية فضلا عن صور جنسية مفبركة وطعن وقذف في شرف والدي ، دفعتني التوجه الى المحمة في لاهاي #الامارات #الخليج https://t.co/pIVXvxOoXV — جمال ريان (@jamalrayyan) October 13, 2018

وكان مستشار ابن زايد قد خرج قبل أيام يذرف دموع التماسيح، معربا عن عدم تصديقه خبر مقتل الكاتب جمال خاشقجي رغم تأكيد نيويورك تايمز الخبر، ليعود ويصفه بالصديق الذي لا يملك سوى قلمه الحر والشجاع.

وقال “عبد الله” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” نيويورك تايمز تنقل عن ثلاث مصادر مطلعة تأكدها إشاعة اغتيال الاعلامي السعودي البارز #جمال_خاشقجي. حتى الآن لا اصدق هذه الإشاعة ولا اتمنى ان تكون صحيحة بحق أخ وصديق عزيز كل ما يملك قلمه الحر والشجاع.”