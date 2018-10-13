تزامنا مع الضغط الدولي الغير مسبوق على السعودية وحالة الارتباك الشديدة داخل الديوان الملكي بسبب قضية جمال خاشقجي، بعث حمد بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر السابق برسالة للسعودية مشيرا إلى أنه لا يريد أن تُبتز المملكة التي وصفها بـ الشقيقة الكبرى بسبب بعض السياسات غير المدروسة.. حسب قوله.

ودون “بن جاسم” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) ما نصه:” أتمنى، كما تمنيت سابقا، أن يعيد الأشقاء في المملكة النظر في كيفيه تعاطيهم مع الشأن الخارجي والداخلي بأسلوب تسوده الحكمة والمسؤولية.”

وأوضح أن دول الخليج تحتاج للمملكة “وأتمنى أن لا يمس المملكة سوء لأن استقرار المملكة استقرار للمنطقة علماً انهم يتمنون عكس ذلك لبلدي.”

١-أتمنى، كما تمنيت سابقا، أن يعيد الأشقاء في المملكة النظر في كيفيه تعاطيهم مع الشأن الخارجي والداخلي بأسلوب تسوده الحكمة والمسؤولية. فدول الخليج تحتاج للمملكة وأتمنى أن لا يمس المملكة سوء لأن استقرار المملكة استقرار للمنطقة علماً انهم يتمنون عكس ذلك لبلدي. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) October 13, 2018

وفي إشارة إلى التعاطي المخزي من قبل المسؤولين السعوديين مع قضية “خاشقجي”، قال رئيس وزراء قطر السابق:” لابد أن يفكر المسؤولون في المملكة أين أصدقائهم وكأن على رؤوسهم الطير ، ما أردت أن أقوله بعد أربع سنوات، يجب على المسؤولين أن يحاسبوا أنفسهم وضمائرهم ماذا كسبوا وماذا خسروا، والرجوع إلى الحق فضيلة، فلابد من انفراجه داخلية وخارجية في سياسة الأشقاء،”

٢-لابد أن يفكر المسؤولون في المملكة أين أصدقائهم وكأن على رؤوسهم الطير ، ما أردت أن أقوله بعد أربع سنوات، يجب على المسؤولين أن يحاسبوا أنفسهم وضمائرهم ماذا كسبوا وماذا خسروا، والرجوع إلى الحق فضيلة، فلابد من انفراجة داخلية وخارجية في سياسة الأشقاء، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) October 13, 2018

واختتم بن جاسم تغريداته مشيرا إلى أنه ليس بعيب أن يعيد المسؤول النظر في أخطائه ولكن العيب التعنت والاستمرار في الخطأ.

وتابع:”لا أريد أن تبتز الشقيقة الكبرى بسبب بعض السياسات غير المدروسة ، أو التي اتخذت في وقت غضب أو في وقت سمر. إن إدارة الدولة تحتم عدم البناء بيد والهدم باليد الأخرى.”

٣-وليس بعيب أن يعيد المسؤول النظر في أخطائه ولكن العيب التعنت والاستمرار في الخطأ

لا أريد أن تبتز الشقيقة الكبرى بسبب بعض السياسات غير المدروسة ، أو التي اتخذت في وقت غضب أو في وقت سمر.

إن إدارة الدولة تحتم عدم البناء بيد والهدم باليد الأخرى. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) October 13, 2018

وأخذت قضية “خاشقجي” بعدا سياسيا لم يخطر ببال محمد بن سلمان نهائيا، وأصبح مطالب بتقديم توضيح بشأن التهم الموجهة للمملكة وإلا يكون وضع نفسه في كارثة وطامة كبرى ربما تقلب الموازين بالمملكة وتهدم ما سعى له خلال سنوات.

وصعّد الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب، لهجته ضدّ السعودية، وتوعّدها بـ”عقابٍ شديد، في حال تبيّن أنها وراء اختفاء الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال ترامب لبرنامج “60 دقيقة” على قناة CBS: “إذا كان السعوديون فعلا وراء اختفاء خاشقجي فإن ذلك سيثير غضبنا بشكل كبير”.

وأضاف: “لدينا خيارات عديدة لمعاقبة السعودية إذا ثبت لدينا تورطها في اختفاء جمال خاشقجي”.

وقال ترامب إن السعوديين ينفون بشدة مسؤوليتهم عن قتل “خاشقجي”، وهناك احتمالية تورّطهم.