هاجم الكاتب السعودي المقرب من النظام الداعية السعودي المعروف ، مستنكرا تغريده حول أمور فقهية بينما تواجه أزمة كبيرة في إشارة إلى قضية الصحافي السعودي المختفي .

 

البداية كانت لدى “العريفي” بتغريدة أجاز فيها كذب الزوج على زوجته، والزوجة على زوجها فيما يتعلق بالمشاعر.

 

ودون الداعية السعودي في تغريدته وفق ما رصدته (وطن) ما نصه: “قال النووي: كذب الزوج على زوجته وكذبها عليه هو في إظهار الحب والمدح والإعجاب والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك. فأما المخادعة في منع ما عليه أو عليها، أو أخذ ما ليس له أو لها، فهو حرام بإجماع المسلمين”.

 

 

وتفاجأ متابعو العريفي بهجوم شديد على تغريدته من قبل تركي الحمد.

 

إذ غرد الكاتب المقرب من : “وهذا وقته يا شيخنا الفاضل؟.. نحن في مواجهة أزمة، وأنت في حكاية الزوج والزوجة ..غفر الله لنا ولك”.

 

 

وانضم مغردون لصف “الحمد” وهاجم أحدهم “العريفي” مطالبا إياه بمساعدة النظام في قضية خاشقجي:”ليتك تكتب كم تغريدة نصرة لوطنك وتساهم في صد العدوان الذي يتعرض له وتترك فتاويك الى وقت اخر فلم يعد هناك من يأخذ بها .”

 

 

بينما غرد آخر مستنكرا صمته على قمع وجرائمه الوحشية:”مفيش تغريدة يا شيخ عن المقتولين والمختطفين والمعتقلين ؟ ألن عذرتك بعد ما حصل ل #جمال_خاشقجي ربنا يكون في عونك وعون كل من هو داخل المهلكة.”

 