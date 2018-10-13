هاجم الكاتب السعودي المقرب من النظام تركي الحمد الداعية السعودي المعروف محمد العريفي، مستنكرا تغريده حول أمور فقهية بينما السعودية تواجه أزمة كبيرة في إشارة إلى قضية الصحافي السعودي المختفي جمال خاشقجي.

البداية كانت لدى “العريفي” بتغريدة أجاز فيها كذب الزوج على زوجته، والزوجة على زوجها فيما يتعلق بالمشاعر.

ودون الداعية السعودي في تغريدته وفق ما رصدته (وطن) ما نصه: “قال النووي: كذب الزوج على زوجته وكذبها عليه هو في إظهار الحب والمدح والإعجاب والوعد بما لا يلزم ونحو ذلك. فأما المخادعة في منع ما عليه أو عليها، أو أخذ ما ليس له أو لها، فهو حرام بإجماع المسلمين”.

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يجوز أن يكذب الزوج على زوجته وتكذب عليه فيما يتعلق بالمشاعر

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قال النووي:

كذب الزوج على زوجته وكذبها عليه هو في إظهار الحب والمدح والإعجاب والوعد بما لايلزم ونحو ذلك

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فأما المخادعة في منع ما عليه أو عليها، أو أخذ ماليس له أو لها، فهو حرام بإجماع المسلمين.

(بتصرف)

.. pic.twitter.com/4hoeVMVrum — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) October 11, 2018

وتفاجأ متابعو العريفي بهجوم شديد على تغريدته من قبل تركي الحمد.

إذ غرد الكاتب المقرب من الديوان الملكي: “وهذا وقته يا شيخنا الفاضل؟.. نحن في مواجهة أزمة، وأنت في حكاية الزوج والزوجة ..غفر الله لنا ولك”.

وهذا وقته يا شيخنا الفاضل؟..نحن في مواجهة ازمة، وانت في حكاية الزوج والزوجة..غفر الله لنا ولك.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) October 12, 2018

وانضم مغردون لصف “الحمد” وهاجم أحدهم “العريفي” مطالبا إياه بمساعدة النظام في قضية خاشقجي:”ليتك تكتب كم تغريدة نصرة لوطنك وتساهم في صد العدوان الذي يتعرض له وتترك فتاويك الى وقت اخر فلم يعد هناك من يأخذ بها .”

ليتك تكتب كم تغريدة نصرة لوطنك وتساهم في صد العدوان الذي يتعرض له وتترك فتاويك الى وقت اخر فلم يعد هناك من يأخذ بها . — هادي العمري . (@makki6) October 13, 2018

بينما غرد آخر مستنكرا صمته على قمع النظام السعودي وجرائمه الوحشية:”مفيش تغريدة يا شيخ عن المقتولين والمختطفين والمعتقلين ؟ ألن عذرتك بعد ما حصل ل #جمال_خاشقجي ربنا يكون في عونك وعون كل من هو داخل المهلكة.”