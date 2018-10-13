في تأكيد على ما نشرته “وطن” قبل أيام حول تصريحات “صلاح” النجل الأكبر للكاتب الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي، بأنها تمت تحت الإجبار وأنه ممنوع من السفر، كشفت شبكة “CNN” الامريكية بأن السلطات السعودية تمنع “صلاح” من السفر خارج المملكة منذ 3 شهور من خلال إبطال جواز سفره.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصادر مقربة من عائلة جمال خاشقجي، أن نجله الأكبر “صلاح” غير قادر على السفر خارج المملكة، دون إعطائه أي تفسيرات حول أسباب المنع، من قبل السلطات السعودية.

وأوضحت المصادر أن صلاح خاشقجي يعيش حالياً في جدة، في حين يعيش أفراد آخرون من عائلة جمال خاشقجي منهم والدته وابنته في دبي.

وكانت “وطن” قد كشفت قبل أيام نقلا عن حساب “معتقلي الرأي” والمتخصص في نقل أخبار المعتقلين السعوديين بأن تصريحات أبناء الكاتب الصحفي المعارض جمال خاشقجي الأخيرة لقناة “العربية” تمت تحت الضغط والإجبار، موضحا بان العلاقة بينهم وبين والدهم شبه منقطعة.

وقال “معتقلي الرأي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” تأكد لنا أن السلطات السعودية أرغمت أبناء الكاتب #جمال_خاشقجي صلاح وعدنان على الخروج بما قالوه على قناة العربية”.

🔴 تأكد لنا أن السلطات السعودية أرغمت أبناء الكاتب #جمال_خاشقجي صلاح وعدنان على الخروج بما قالوه على قناة العربية ..

للتنويه فإنهما مؤخراً نادراً ما يتواصلان مع والدهم، فعدنان في الأصل مقاطع لوالده أما صلاح فعلاقته مع والده فاترة جداً ! pic.twitter.com/gZRmIiR4zc — معتقلي الرأي (@m3takl) ٨ أكتوبر ٢٠١٨

وكانت قناة “العربية” قد نقلت عن صلاح جمال خاشقجي الابن الأكبر للصحفي السعودي جمال خاشقجي عن قضية اختفاء والده قبل أيام في تركيا، قوله أم آخر اتصال بينه وبين والده، جرى خلال وجوده في واشنطن.

وقال: “لم تكن لدي فكرة عن وجوده في تركيا ورحلته الأخيرة”.

وأضاف وفقا لما زعمته “العربية”: “هو مواطن سعودي مفقود، ونحن على تعاون مع السلطات السعودية، التي تتعاون معنا بشكل جيد، للكشف عن ملابسات الأمر، نعتبر أنها قضية شخصية وبعيدة كل البعد عن الإطار السياسي ونحن نحتاج إلى معلومات ذات مصداقية”.

وأشارت “العربية” إلى أن صلاح خاشقجي وجميع أفراد أسرته يدعمون التحقيقات الرسمية السعودية وهي فقط التي “ستوصلنا إلى نتائج إيجابية وكشف الحقيقة”.

وكان حساب “معتقلي الرأي” قد كشف أن أسرة الكاتب السعودي جمال خاشقجي تعيش حالة سيئة جدا وأن ابنته المقيمة بالإمارات حاليا انهارت تماما ودخلت في حالة أقرب لغيبوبة بعد سماع أنباء اغتيال والدها.

وقال الحساب نقلا عن وسيط من أقارب “خاشقجي” إن أسرته في حال سيئة جداً ومذعورين حتى أن ابنته (المقيمة بالإمارات) انهارت تماماً وهي في حال أشبه بالغيبوبة بعد سماعها ما ورد من أخبار حول اغتيال والدها.

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تواصل معنا وسيط من أقارب الكاتب جمال خاشقجي، وأكد أنهم في حال سيئة جداً ومذعورين جداً حتى أن ابنته (المقيمة بالامارات) انهارت تماماً وهي في حال أشبه بالغيبوبة بعد سماعها ما ورد من أخبار حول #اغتيال_خاشقجي، وننقل هنا مطالبهم للسلطات السعودية والتركية بتوضيحات فورية للأمر. pic.twitter.com/7y5jDY94RT — معتقلي الرأي (@m3takl) ٧ أكتوبر ٢٠١٨

وكان خاشقجي اختفى بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول يوم الثاني من أكتوبر الجاري، وسط اتهامات دولية واستخباراتية للسلطات السعودية باغتياله، وتقطيع جسده، من خلال فريق اغتيال دخل تركيا خاصة لهذه المهمة.