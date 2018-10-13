نشرت وكالة الأناضول التركية، اليوم السبت، صوراً، أظهرت دخول 6 أشخاص القنصلية السعودية في إسطنبول، جاء على متن سيارتين تحملان لوحتين مدنيتين، رغم أن القنصلية لا تستقبل مراجعين اليوم، بسبب عطلة نهاية الأسبوع.

وأمهلت السلطات التركية الرياض حتى يوم غد الأحد (14-10)، للسماح للمحققين بدخول القنصلية السعودية في إسطنبول، وإلا سيتم طرد القنصل والدبلوماسيين السعوديين في إسطنبول من البلاد.

وقالت صحيفة ييني شفق التركية، في تقرير لها إن المفاوضات مستمرة بين أنقرة والرياض للسماح للمحققين الأتراك بتفتيش مبنى القنصلية ومنزل القنصل السعودي بشكل متزامن، إذ يسود الاعتقاد لدى المحققين بأن الصحفي جمال خاشقجي دفن في هذين الموقعين بعد أن جرى قتله وتقطيعه.

وفيما يتعلق بالوفد السعودي الذي قدم إلى البلاد للمشاركة في التحقيقات، قالت الصحيفة إن الوفد المكون من 11 شخصا زار القنصلية الجمعة، ومكث فيها حوالي نصف ساعة، ثم غادر إلى مكان إقامته.

ورجحت الصحيفة أن تعقد اللجنة المشتركة المكونة من الوفد السعودي والجهات التركية المعنية اجتماعا مع المحققين والأمن التركي، للتخطيط حول كيفية دخول القنصلية السعودية في إسطنبول.

وقالت الصحيفة إن المحققين الأتراك لن يكتفوا بالتفتيش في مقر القنصلية وبيت السفير فقط، بل سيواصلون البحث عن جثة خاشقجي في كافة المناطق التي رصدت فيها سيارات القنصلية بالتزامن مع اختفاء خاشقجي، خاصة منطقة بنديك الواقعة في الطرف الآسيوي من إسطنبول، حيث شوهدت إحدى السيارات في تلك المنطقة، واختفت عن كاميرات المراقبة بعد أن دخلت المنطقة المذكورة، لتظهر مجددا بعد نحو 6 ساعات ونصف.