قطر تدشن خطاً لإنتاج طائرات الأباتشي خاصّاً بها في شركة بوينغ بأمريكا

في خطوة جديدة لتعزيز قدراتها العسكرية، أعلنت وكالة الانباء القطرية بأن قطر قامت بتدشين مشروع خط إنتاج لطائرات الأباتشي الخاص بها في شركة “بوينغ” الأمريكية.

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية، فقد دشن الخط رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم، خلال زيارته مصنع شركة “بوينغ” في مدينة ميسا بولاية أريزونا الأمريكية.

رئيس أركان القوات المسلحة يدشن مشروع خط إنتاج طائرات (الأباتشي) لصالح القوات الجوية الأميرية القطرية، وذلك خلال زيارته لمصنع شركة (بوينغ)، في مدينة ميسا بولاية أريزونا الأمريكية. — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ١٣ أكتوبر ٢٠١٨

ونشرت وزارة الدفاع القطرية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، صورا لرئيس هيئة الأركان الفريق الركن غانم الغانم خلال جولته داخل مصنع “بوينغ” قبيل تدشينه خط الإنتاج الخاص ببلاده.

رئيس الأركان يزور مصنع بوينج@Boeing pic.twitter.com/WuvFZnQGR2 — وزارة الدفاع – دولة قطر (@MOD_Qatar) ١٣ أكتوبر ٢٠١٨

كما نشر الحساب رسما “إنفوجرافيك” يوضح فيه مزايا الطائرة الهجومية “الأباتشي” المخصصة لصيد الدبابات والمدرعات، موضحا من خلال الرسم التوضيحي أنواع الأسلحة التي يمكن تسليحها بها.

يشار إلى أنه في يوليو/تموز 2014، وقعت قطر وأمريكا اتفاقية لشراء طائرات عسكرية من طراز “أباتشي”.

وقبل ذلك، قال ضابط “جناح الهليكوبتر-3” في الجيش القطري، العميد غانم الشهواني، إن الدوحة وقعت اتفاقية مع واشنطن عام 2014، شملت اقتناء 24 مروحية من طراز “APACHE-64 ECO” على أن تدخل الخدمة نهاية 2019.

وشمل الاتفاق، حسب الشهواني في حوار مع مجلة “الطلائع” الصادرة عن وزارة الدفاع القطرية، شراء الطائرات والمعدات المصاحبة لها، وتدريب الأطقم الفنية والتقنية، والمنشآت بما فيها المشبهات.