منعت سلطات الملاحة الجوية التركية طائرتين سعوديتين خاصتين من الهبوط في مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول.

وقال مراسل قناة “الجزيرة” في اسطبنول، محمد معوّض، ان الطائرتين كانتا تحملان على متنهما اشخاصاً سعوديين، وتريدان الهبوط في المطار التركي، غير أن السلطات التركية رفضت منحهما الإذن بالهبوط.

وتحفظت المصادر التركية -وفقاً للمراسل- على أسباب منع منح الإذن للطائرتين السعوديتين.

اليوم السبت، نشرت وكالة الأناضول التركية، صوراً، أظهرت دخول 6 أشخاص القنصلية السعودية في إسطنبول، جاء على متن سيارتين تحملان لوحتين مدنيتين، رغم أن القنصلية لا تستقبل مراجعين اليوم، بسبب عطلة نهاية الأسبوع.

وقال وزير الخارجية التركيّ مولود جاويش أوغلو، إن تركيا لم تر تعاونا من الجانب السعودي في التحقيق الجاري بشأن اختفاء الكاتب الصحفي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به جاويش أوغلو، السبت، على هامش زيارة للعاصمة البريطانية لندن.

وأضاف الوزير التركي: “لم نر أي تعاون من الجانب السعودي في عملية التحقيق بقضية خاشقجي، ونريد أن نرى ذلك”.

وتابع: “على السعودية أن تتعاون مع طلب تفتيش قنصليتها في إسطنبول”.

وأكد أنه “هناك إجماع في الرأي بشأن تشكيل مجموعة عمل مشتركة للكشف عن مصير خاشقجي على ضوء المقترح السعودي”.