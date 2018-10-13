كشف حساب “بدون ظل” الشهير بتويتر والذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي، عن تفاصيل عرض زعم أن خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار الملك السعودي قدمه لتركيا أثناء زيارته الأخيرة لها قبل 3 أيام لبحث قضية اختفاء الصحافي جمال خاشقجي.

وقال “بدون ظل” في تغريدة له رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر حيث يحظى بمتابعة أكثر من 150 ألف شخص على تويتر، إن الأمير خالد الفيصل عرض على تركيا أن يكون مستشار ابن سلمان المقرب سعود القحطاني هو كبش الفداء لـ ابن سلمان ويلصق به تهمة إصدار أمر”خاشقجي”

وأوضح أن ذلك سيكون مقابل إبعاد اسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من قضية الاغتيال، مشيرا إلى أن تركيا رفضت الأمر.

الامير خالد الفيصل عرض على تركيا ، ان يكون المستشار سعود القحطاني ، هو من امر بأغتيال الاستاذ جمال خاشقجي رحمه الله ، مقابل ابعاد اسم سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان من قضية الاغتيال ، وتركيا رفضت الامر — بدون ظل (@without__shadow) October 13, 2018

وكانت مصادر قد أفادت لـ”الجزيرة نت” بأن خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة مستشار الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، زار تركيا قبل 3 أيام والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبحث موضوع الصحفي المختفي جمال خاشقجي الذي يعتقد أنه قتل داخل قنصلية بلاده بإسطنبول بأوامر عليا من الرياض.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” أوردت في وقت سابق أن الاستخبارات الأميركية اعترضت اتصالات تشير إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر باستدراج خاشقجي واعتقاله.

وتم لقاء المستشار الملكي السعودي والرئيس التركي قبيل الإعلان عن موافقة أنقرة على تشكيل لجنة مشتركة تركية سعودية لمعاينة القنصلية ومنزل القنصل السعودي محمد العتيبي، في إطار التحقيقات الجارية لتحديد مصير الصحفي السعودي المفقود. ويفترض أن يشرف الفيصل على الفريق السعودي ضمن اللجنة المشتركة.

وبالتزامن، نقلت وكالة رويترز عن مصدر على صلة بعائلة الأمير خالد أنه قام بزيارته القصيرة بصفته مستشارا للملك سلمان، في خطوة ربما تشير إلى أن الملك يولي اهتماما كبيرا بالقضية.

كما يأتي اللقاء بينما تزداد الضغوط الدولية على الرياض لتوضيح مصير خاشقجي، الذي تقول السلطات السعودية إنه غادر مبنى القنصلية بعد وقت قصير من دخوله إليها.

ويأتي هذا التطور بينما تواترت التقارير التي تؤكد وجود تسجيلات صوتية ومصورة لدى تركيا، تظهر اغتيال خاشقجي وتقطيع جثته بعيد دخوله القنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من الشهر الجاري.