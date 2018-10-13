ترامب يتوعد السعودية بعقاب شديد إذا تبين وقوفها وراء مقتل جمال خاشقجي

صعّد الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب، لهجته ضدّ السعودية، وتوعّدها بـ”عقابٍ شديد، في حال تبيّن أنها وراء اختفاء الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال ترامب لبرنامج “60 دقيقة” على قناة CBS: “إذا كان السعوديون فعلا وراء اختفاء خاشقجي فإن ذلك سيثير غضبنا بشكل كبير”.

وأضاف: “لدينا خيارات عديدة لمعاقبة السعودية إذا ثبت لدينا تورطها في اختفاء جمال خاشقجي”.

وقال ترامب إن السعوديين ينفون بشدة مسؤوليتهم عن قتل “خاشقجي”، وهناك احتمالية تورّطهم.

واستبعد الرئيس الأمريكيّ ايقاف صفقات الأسلحة مع السعودية.

وأكد ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان نفى تماما لجاريد كوشنر اَي دور سعودي في أزمته.

الرئيس الاميركي دونالد ترمب يتعهد بعقاب قاسي في حال ثبوت مقتل الصحفي السعودي #جمال_خاشقجي لكنه يستبعد ايقاف صفقات الأسلحة مع #السعودية ويؤكد ان محمد بن سلمان نفى تماما لجاريد كوشنر اَي دور سعودي في أزمته. pic.twitter.com/818EstkGjj — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) ١٣ أكتوبر ٢٠١٨

وكان ترامب قال في وقتٍ سابقٍ الجمعة، إنه سيتصل هاتفيا بالعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز لبحث مسألة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب للصحفيين، قبيل مشاركته في فعالية بولاية أوهايو.

وردا على سؤال عما إذا كان اتصل بالعاهل السعودي، أجاب ترامب أنه لم يتصل بعد، مشيرا أنه سيجري اتصالا هاتفيا بالملك ويبحث معه مسألة اختفاء خاشقجي.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن بلاده وتركيا والسعودية تواصل التحقيقات في الحادثة، مضيفا: “من المحتمل أن يكون الوضع فظيعا، سنرى ما سيحدث”.

وكانت آثار الصحفي السعودي قد اختفت في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول التركية لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.