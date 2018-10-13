أدلة كثيرة ظهرت مؤخرا أثبتت بما لا يدع مجالا للشك تورط النظام السعودي بحادث اختفاء الصحافي جمال خاشقجي، لكن الجديد هو ما ذكره ناشط شهير بتويتر عن “فيديو” من داخل القنصلية يزعم أنه يظهر شخص إماراتي كان يجلس بجانب “خاشقجي” في قاعة الاستقبال داخل القنصلية.

الناشط المعروف مسفر بن سعد الكعبي دون في تغريدة له رصدتها (وطن) ما نصه:”جديد: يوجد بالفيديو من داخل القنصلية شخص جالس في قاعة الاستقبال ودخل خاشقجي والقى عليه السلام وجلس بجواره معتقداً انه مراجع يسبقه بالدور”

وتابع موضحا:” هذا الشخص يعتقد اماراتي وخرج مع الخارجين ولم يكن من ضمن الداخلين ال 15″

جديد : يوجد بالفديو من داخل القنصلية شخص جالس في قاعة الاستقبال ودخل خاشقجي والقى عليه السلام وجلس بجاوره معتقداً انه مراجع يسبقه بالدور .. هذا الشخص يعتقد اماراتي وخرج مع الخارجين ولم يكن من ضمن الداخلين ال 15 . — مسفر سعد الكعبي (@mesferalkaabi) October 12, 2018

يشار إلى أنه لا يتسنى لـ(وطن) التأكد من صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل.

واختفى الصحفي المنتقد لسياسات بن سلمان بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من الشهر الجاري، وتؤكد تسريبات متواترة أن لدى السلطات التركية تسجيلات مصورة وصوتية توثق كيفية قتله وتقطيع جثته ونقلها خارج المبنى.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان مفاجئ أمس، الجمعة، أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد اضطر بسبب “أمر استجّد عليه” لإلغاء زيارة له كانت مقرّرة إلى فرنسا الثلاثاء المقبل.

وذكر بيان قصر الإليزيه أن باريس وأبوظبي تعملان على تحديد موعد جديدة لهذه الزيارة، دون أن توضح ماهية السبب الذي استجدّ على نائب رئيس الإمارات واضطره لإلغاء زيارته.

وكان من المقرر أن يبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ولي عهد أبوظبي عددا من الملفات ولاسيما “القضايا الإقليمية”، حيث كانت الزيارة تهدف حسب الرئاسة الفرنسية، إلى “العمل معا من أجل السلم والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا”.

يشار إلى أن ذلك يأتي عقب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن ما سرّب عن اختفاء الصحافي السعودي خطير للغاية، بينما نفى أن تكون الرياض زبونا كبيرا فيما يتعلق بشراء الأسلحة والجوانب التجارية.

وكانت مصادر سعودية نفت في السابق التقارير عن قتل خاشقجي داخل مبنى قنصليتها في إسطنبول، فيما قال ولي العهد السعودي في مقابلة أجرتها معه وكالة بلومبيرغ قبل أيام إن الصحفي المختفي غادر القنصلية بعد وقت قصير من دخوله إليه، وهي رواية تدحضها المصادر الأمنية التركية.

وقد توالى نشر وسائل إعلام أميركية وتركية أنباء عن وجود أدلة بالصوت والصورة تظهر أن جمال خاشقجي تعرض للتعذيب وقتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول يوم الثاني من الشهر الجاري.