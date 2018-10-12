على الرّغم من الضجة الواسعة في الصحف العالمية، وردود الأفعال الغاضبة من معظم دول العالم، بشأن اختفاء الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والمطالبات المتواصلة للسعودية بكشف حقيقة ما حدث معه، تأبى وسائل إعلام سعودية إلا أن تمارس هوايتها في التضليل وتزييف الحقائق المُثبتة بالصوت والصورة .

وقالت وسائل إعلام سعودية إن الصور التي نشرتها صحيفة “صباح” التركية للفريق الأمني السعودي المكون من 15 شخصا جاءوا لاغتيال الصحفي جمال خاشقجي، تعود لمواطنين سعوديين كانوا في إسطنبول بغرض السياحة.وفق زعمها

وادّعت قناة” العربية” إن أحد الأشخاص هو رجل جاء مع زوجته في رحلة سياحية لكن الصحيفة التركية اقتطعت صورته وأضافته إلى صور أخرى للفريق الأمني المزعوم.

والسؤال الذي يدحض كذب العربية وإعلام السعودية، كيف قَدِمَ هؤلاء الـ15 مشتبهاً بهم الى تركيا، على متن طائرتين خاصتين مملوكتين للحكومة السعودية، وحجزوا في الفنادق لمدة 4 أيّام، ولم يمضوا إلا ساعاتٍ فيها، وغادروا جميعاً اليوم الأول للجريمة!!؟.

ونشرت صحيفة صباح التركية الأربعاء أدلة أولية من المحققين تحدد هوية مجموعة من 15 فردا من المخابرات السعودية وجهات أمنية وعسكرية أخرى، قالت إنهم ضالعون في اختفاء خاشقجي الغامض.

ومن بين الرجال الذين نشرت صباح صورهم وأسماءهم خبير في الطب الشرعي يعمل بوزارة الداخلية السعودية منذ 20 عاما وفقا لحسابه على موقع لينكدن.

وقالت صحيفة صباح إن المجموعة سافرت بجوازات سفر دبلوماسية وإن الأسماء والصور الأخرى لأعضائها تتطابق مع صور وأسماء ضباط في الجيش والقوات الجوية السعودية استنادا إلى تقارير إعلامية سعودية سابقة وحساب على فيسبوك.

وكان الفريق قد وصل من الرياض، عبر طائرتين خاصتين فجر الثلاثاء 2 أكتوبر/تشرين الأول، وكانوا في القنصلية لحظة دخول خاشقجي إليها ظهر ذلك اليوم، ومن ثمّ انطلقوا عبر الطائرتين ذاتهما وغادروا إسطنبول، نحو القاهرة ودبي.

الفريق المكون من 15 شخصًا من بينهم ضباط وعسكريون وأمنيون سعوديون، وهم:

1- مشعل سعد البستاني – ملازم في القوات الجوية.

2- صلاح محمد الطبيقي – مدير الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بالأمن العام.

3- نايف حسن العريفي

4- محمد سعد الزهراني

5- منصور عثمان أباحسين – ضابط في الدفاع المدنيّ.

6- خالد عايض الطيبي

7- عبد العزيز محمد الحساوي

8- وليد عبد الله الشهري – ضابط في القوات الجوية.

9- تركي مشرف الشهري

10- ثائر غالب الحربي

11- ماهز عبد العزيز مترب

12- فهد شبيب البلوي

13- بدر لافي العتيبي

14- مصطفى محمد المدني

15- سيف سعد القحطاني

وحسب تقرير أمنيّ تابع قضية تفتيش الحقائب التي كان يحملها اولئك الأشخاص، خلال قدومهم ومغادرتهم عبر مطار أتاتورك الدولي بإسطنبول، فإنّ موظفي تفتيش وفحص الحقائب وعرضها تحت جهاز الأشعة؛ أكدوا أنهم لم يلاحظوا شيئًا سلبيًّا خلال التفتيش. حسب التقرير الأمنيّ.