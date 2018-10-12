شن النائب بمجلس الأمة الكويتي محمد براك المطير، هجوما عنيفا على الأمير السعودي خالد بن عبدالله آل سعود، بعد تطاوله على الكويت ومطالبته بغزوها على غرار ما فعلته السعودية باليمن تحت مسمى “عاصفة الحزم”.

ورد “المطير” على تغريدات الأمير السعودي التي دعا فيها لإقامة “عاصفة حزم” ضد الكويت للتخلص من الإخوان، بالاضافة إلى إشارته لشرب الكويتيين لحليب الحمير، قائلا:”الى خالد سعود.. مافي شك ان تقديرنا واحترامنا ككويتيين لمليككم وولي عهدكم وشعبكم يفوق تقديرك واحترامك لهم”.

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن) عبر حسابه بتويتر:”وهذا واضح من تدخلك بشأن لا يخصك ويفوق إمكانياتك..الكويت والكويتيين معصي على أشكالك..والسلام.”.

الى خالد سعود..

مافي شك ان تقديرنا واحترامنا ككويتيين لمليككم وولي عهدكم وشعبكم يفوق تقديرك واحترامك لهم.. وهذا واضح من تدخلك بشأن لا يخصك ويفوق إمكانياتك..الكويت والكويتيين معصي على أشكالك..والسلام. pic.twitter.com/O5OV6NMEXa — محمد براك المطير (@MBALMUTAIR) ١٢ أكتوبر ٢٠١٨

وكانت تصريحات السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة التي طالب فيها بإدخال الجيش التركي للكويت لتأمين الحماية لها من غدر الأشقاء وخيانة الحلفاء قد أثارت جنون الأمير السعودي خالد بن عبد الله آل سعود، الذي استل سيفه ليتطاول على الكويت وشعبها، زاعما أنها باتت بحاجة لـ”عاصفة حزم” جديدة لتحريرها مما وصفه “قذارة الإخونج”، على حد وصفه.

وأضاف في تغريدة أخرى متطاولا على الكويتيين، ردا على مغرد كويتي استنكر تهجمه على بلاده وتدخله في شؤونها الداخلية:” حبايبنا في الكويت متأكدين ما جات لكم شحنة حليب حمير بالغلط كانت رايحة لشرق سلوى؟”.