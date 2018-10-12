رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يؤكد أن لدى كندا بواعث قلق خطيرة حول مصير خاشقجي

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الجمعة، إن بلاده لديها “بواعث قلق خطيرة” حول مصير الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي.

وأضاف ترودو في تصريحات صحفية أوردتها قناة “سي تي في نيوز” المحلية، إن بلاده ستنتظر حتى استجلاء الأمور قبل أن تدلي بمزيد من التعليقات بهذا الشأن.

وفي سياق متصل، أشار “ترودو”، إلى أن كندا انخرطت مع السعودية، بجهد دبلوماسي كبير حول حقوق الإنسان لسنوات عديدة، بما في ذلك في محادثات خاصة، الربيع الماضي، مع الملك سلمان بن عبد العزيز”.

وتابع: “كنا نشيطين للغاية بشكل معلن وغير معلن على مدى سنوات عديدة فيما يتعلق بإبراز اهتمامنا بحقوق الإنسان في السعودية، وسنظل واضحين وأقوياء في التحدث عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم”.

وكانت أزمة دبلوماسية نشبت بين السعودية وكندا في أغسطس/آب الماضي، عقب دعوة وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، الرياض، إلى الإفراج عن “نشطاء مجتمع مدني” تم توقيفهم في المملكة.

وأعلنت المملكة حينذاك تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا، و”احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى”.