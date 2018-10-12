استشهد 6 فلسطينيين، وأصيب أكثر 112 آخرون، الجمعة، برصاص جيش الإحتلال الإسرائيلي، قرب الحدود الشرقية لغزة، أثناء مشاركتهم في مسيرات “العودة” السلمية.

#صور | الشهداء الـ4 الذين ارتقوا شرق مخيم البريج وسط قطاع بعد نجاحهم في اجتياز السياج الأمني والوصول إلى ثكنة يتحصن بها قناصة الاحتلال pic.twitter.com/hCF0tLN09R — وكالة صفا (@SafaPs) ١٢ أكتوبر ٢٠١٨

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن 6 شهداء ارتقوا جراء إصابتهم برصاص إسرائيلي، في مواقع متفرقة شرقي القطاع.

وأضاف أن 112 فلسطينيا آخرين، أصيبوا جراء استهدافهم بالرصاص الحي من قبل الجيش الإسرائيلي، في مواقع متفرقة من المنطقة الحدودية لقطاع غزة، بينهم 5 حالات وصفت بـ”الخطيرة”، مشيراً إلى وجود اصابة حرجة لفتاة.

ولفت أن من بين الإصابات 20 طفلًا، و6 سيدات.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي أن الجيش قتل عدداً من الفلسطينيين ادعى أنهم زرعوا قنبلة عند السياج الفاصل مع غزة وحاولوا الوصول إلى موقع عسكري .

#عاجل احباط محاولة لمجموعة مخربين الوصول الى موقع عسكري. رصدت قواتنا عدد من المخربين تسلّقوا السياج في جنوب قطاع #غزة وقاموا بوضع عبوة ناسفة انفجرت وأشعلت السياج. بعد ذلك قام المخربون باجتياز السياج والاقتراب الى موقع عسكري حيث أطلق جنودنا النار باتجاههم وافحبطوا محاولتهم — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) ١٢ أكتوبر ٢٠١٨

ومنذ نهاية مارس/ آذار، ينظم الفلسطينيون مسيرات عند حدود قطاع غزة، للمطالبة برفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.